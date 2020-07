Entlassfeier In Cloppenburg: Marienschüler bringen Farben ins Leben

Cloppenburg Lange hatten sie gebangt und verschiedene Szenarien entworfen – am Freitag nun wurde der 10. Jahrgang der Marienschule entlassen. „Colour your life“ sollte zum Motto des Jahrgangs 2020 werden. Jede Klasse war einzeln eingeladen und durfte unter Einhaltung der Schutz- und Hygienevorschriften nur zwei Personen pro Schüler mitbringen. In einem gut 45-minütigen Festakt wurden die Zeugnisse überreicht und Leistungen geehrt.

Punkt neun Uhr morgens begrüßte ein gut gelaunter Dennis Tegeder in amüsanter Weise die Anwesenden und führte durch das Programm. Zunächst spielte Pawel Derecki ein Musikstück von Billie Eilish am Klavier.

Oberschuldirektorin Simone Hegger-Flatken wies auf das höchste Gut – die Gesundheit – hin, und machte deutlich, dass die Wochen der Entbehrungen gezeigt hätten, worauf es im Leben ankommt. Mit Blick auf das Motto „colour your life“ zog die Pädagogin Parallelen zum momentanen Leben, welches sehr abwechslungsreich sei und in dem man nie wisse, was im nächsten Moment passiere. Hegger-Flatken zeigte sich sehr stolz, dass von 85 Entlassschülern 69 Prozent den Erweiterten Sekundarabschluss I erreicht haben, der zum Besuch einer weiterführenden Schule des Sekundarbereichs II berechtigt.

Außerdem freute sie sich, dass auch die Ausbildung im Handwerk wieder gefragt sei, mehrere Schüler wollen Zimmermann werden. Die Schulleiterin wünschte den Jugendlichen, dass sie sich in Bezug auf das Motto die Gemischtheit der Farbpalette erhalten mögen. Für die Zukunft gab sie den jungen Menschen das Zitat „Dein Leben ist so bunt, wie du dich traust, es auszumalen“ mit auf den Weg.

Schulseelsorger Manfred Quatmann und Pastor Andreas Pauly übermittelten Grußworte und wünschten den Jugendlichen alles Gute. Großen Applaus erhielt Polina Bizhko, die im Schulgarten das Lied „One million dreams“ von Pink live gesungen hatte – das Stück wurde in die Mensa übertragen. Ein Film von Dennis Tegeder gab einen Rückblick auf die Schulzeit und enthielt Grußworte von Wegbegleitern. Klassenbeste wurden Franziska Nordmann (1,43) aus der Klasse 10a, Achim Lüske (1,54) aus der 10b und Jana Dewitz (1,36) aus der Klasse 10c. Damit wurde Jana Dewitz auch Jahrgangsbeste. Ein weiterer Dank galt den Schülersprechern Bernd Siemer und Mayu Narita.

Der Bischofspreis für vorbildliches soziales Engagement wurde in diesem Jahr an Mick Landwehr verliehen. Mit dem Stiftungspreis wurde Julius Scharpekant für sein soziales Engagement ausgezeichnet.