Cloppenburg Zur Schulentlassungsfeier hat Schulleiterin Marlene Altevers am Freitag neben den Eltern und Schülern auch Ludger Bothe, stellvertretender Bürgermeister Cloppenburg (SPD), Stadtrat Wigbert Grotjan und den Kontaktbeamten Johannes Kalvelage begrüßt. Das Motto der Entlassungsfeier lautete: „Auf zu neuen Ufern“.

Die Schüler waren die Hauptpersonen der Feier, die voller Zuversicht und Vorfreude auf die Reise in die Zukunft sind. Sie haben sich auf ihr Leben nach der Schule gut vorbereitet. Eine gute Lebensplanung sorgte für Struktur und Klarheit. „Es ist heute vonnöten, sich für die verschiedenen Bereiche des eigen Lebens Ziele zu setzten“, sagte die Schulleiterin. Am Ende ihrer Rede sprach sie ein Zitat von Franz Kafka aus: „Der Mensch kann nur zu neuen Ufern aufbrechen, wenn er den Mut aufbringt, die alten Ufer zu verlassen“.

Der stellvertretende Bürgermeister Lothar Bothe sprach in seiner Rede über die Bedeutung des Schulabschlusses. Es bedeute, eine großartige Leistung mit schweren und schönen Zeiten und viel Durchhaltevermögen erlebt zu haben. „Für Sie beginnt eine Reise in die Zukunft“, sagte er, und gratulierte den Absolventen im Namen der Stadt Cloppenburg. „Ich wünsche Ihnen, dass Sie eine Perspektive finden, die Ihren Stärken und Neigungen entspricht und in der sie erfolgreich zeigen können, was in Ihnen steckt.“ Weiter betonte Bothe: „Ihre Bildung, Ihr Wissen und Ihre Möglichkeiten, liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen, können Sie gewiss als ganz besonderes Geschenk betrachten.“

Anschließend erfolgte die Zeugnisübergabe der fünf Abschlussklassen. Die Klassenbesten erhielten ein Präsent. Mit einem Durchschnitt von 1,01 wurde Murat Aydin als bester Schüler ausgezeichnet. Den Sozialpreis der Schule ging ebenfalls an Murat Aydin. Mit einem gemeinsamen Liedvortrag durch die Lehrer endete die Schulentlassungsfeier der Johann Comenius Oberschule.