Cloppenburg Schulleiterin Hanna Weyrauch ist stolz. Am Donnerstag ist die Paul-Gerhard-Schule offiziell zur „Bewegten und gesunden Schule Niedersachsen“ ernannt worden. Als erste aller teilnehmenden Schulen hat sie das komplette, vier Module umfassende Programm des Niedersächsischen Kultusministeriums erfolgreich abgeschlossen. Ziel des Programms ist es, ganzheitliches Lernen zu fördern, das Schulleben zu gestalten und die Schulentwicklung zu unterstützen.

Dotiert ist der Abschluss der „Bewegten Schule“ mit einer Prämie von 330 Euro. Diese ging eigentlich an den Turnverein Cloppenburg (TVC), der das Projekt als Kooperationspartner begleitete und unterstützte. Doch der TVC überließ das Geld der Schule. „Jetzt ist das Geld genau da, wo es hingehört“, sagte TVC-Geschäftsführer Uwe Otte. Von der Prämie erhält die Grundschule eine Bewegungstonne mit selbst ausgewählten Spielgeräten: Springseile, Reifen, ein Schwungtuch und drei Handpfeifen. Karsten Träger, Teamleiter des Landessportbundes Niedersachsen und zuständig für die „Bewegte Schule“, übergab die Bewegungstonne am Donnerstag an Schulleiterin Weyrauch.

Im September 2017 begannen die Planungen an der Grundschule für die Teilnahme. Am 17. Mai vergangenen Jahres erfolgte dann der Startschuss in Form eines Aktionstages unter dem Motto „Bewegte Kinder – Schlaue Köpfe“. Ziel dieses Tages war es, Kompetenzen zu vermitteln und Bewusstsein zu bilden für Maßnahmen der Förderung von Bewegung, Fitness und Gesundheit in Schule und Alltag. Begleitet wurden die Lehrer und pädagogischen Mitarbeiter stets von zwei Referenten, die die vier Module des Projekts „Bewegte Schule“ anleiteten.

„Immer weniger Schüler werden nach der Schule in Vereinen sportlich aktiv. Deshalb sehen wir das Projekt auch als präventive Maßnahme“, sagt Schulleiterin Hanna Weyrauch. Mit dem Umbau des Schulhofes der Paul-Gerhard-Schule (die NWZ berichtete) sollen künftig weitere Möglichkeiten für die Schüler geschaffen werden, aktiv zu sein.