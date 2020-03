Der Bbs Technik Cloppenburg: 32 Schüler und Lehrer zeigen Corona-Virus-Symptome

Cloppenburg /Essen Die 34 Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrkräfte der BBS Technik sind am Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr wieder in Cloppenburg eingetroffen. Nach ihrer Rückreise aus Südtirol seien sie vom Gesundheitsamt in Empfang genommen und auf entsprechende Symptome untersucht worden, informierte Kreis-Sprecher Frank Beumker am Donnerstagmittag. Die Eltern seien parallel über das weitere Vorgehen informiert worden.

Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass 32 Schüler und Lehrer grippeähnliche Symptome wie leicht erhöhte Temperatur beziehungsweise Halsschmerzen zeigten. Von ihnen wurden Abstriche zur Abklärung der Verdachtsfälle auf das neue Coronavirus genommen.

Die 38 Teilnehmer der Reisegruppe befinden sich seither entsprechend der Weisung des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung vorsorglich zwei Wochen unter Hausquarantäne, um den Schulbetrieb nicht zu gefährden und eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen, informierte der Landkreis.

Derweil gibt es – nach dem ersten bestätigten Corona-Fall (neues Coronavirus Sars-CoV-2) einer Frau aus Emstek – aktuell keinen weiteren Fall. Der Partner zeige bisher keine Symptome, so Landkreis-Sprecher Beumker. Die beiden befinden sich in häuslicher Quarantäne. Der Landkreis lobt das Verhalten des Paares als vorbildlich. Nach der Rückreise aus Südtirol mit dem privaten Pkw hätten sich die beiden, ohne weiteren Kontakt zu Dritte, direkt in ihre Wohnung begeben.

Mehrere Personen aus der nicht aus dem Cloppenburger Kreisgebiet stammenden Reisegruppe wurden ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet. Dem Landkreis Cloppenburg wurde vom Gesundheitssenat Bremen die entsprechende Liste zugeleitet. Der Reiseveranstalter hatte das Paar ordnungsgemäß informiert.

Ein gutes Timing hat dagegen Christoph Meyer aus Essen-Sandloh bewiesen. Er fliegt an diesem Freitagmorgen mit seiner Freundin Lena von Amsterdam via Frankfurt in die USA. Dort besucht er seinen Bruder in Florida. „Das Einreiseverbot tritt am Freitag um 23.59 Uhr Ortszeit Washington D.C. in Kraft. Wir werden aber bereits um 16 Uhr in Tampa in Florida eintreffen“, erzählt Meyer. Er hat sich ausführlich auf den Internetseiten des Auswärtigen Amtes über die Lage in den USA informiert.

Bedenken davor, dass er als Europäer wegen des in Europa grassierenden Coronavirus in Amerika schief angeguckt wird, hat er keine. „Darüber mache ich mir keinen Kopf. Die haben in Amerika doch selber das Coronavirus.“

Meyer freut sich viel mehr darauf, Zeit mit seiner Freundin zu verbringen und seinen Bruder wiederzusehen. Zudem wird Meyer auch seinen Geburtstag in Amerika feiern. „Am 17. März werde ich 28 Jahre alt.“ Ende März wird er mit seiner Freundin dann wieder zurück nach Deutschland fliegen.

Unterdessen ist auch an der Paul-Gerhardt-Schule der für Samstag geplante Flohmarkt abgesagt worden.