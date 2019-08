Cloppenburg Unter dem Motto „Leben, Wohnen und Arbeiten im Denkmal“ hat die diesjährige Exkursion des Freundeskreises Museumsdorf gestanden. Diesmal ging’s in den Kreis Osnabrück. Historische Gebäude am angestammten Platz zu erhalten und mit Leben zu füllen ist das Ziel des Monumentendienstes, der dem Museumsdorf angegliedert ist.

Der erste Halt war das Stift Börstel: Dort leben und beten zehn Mitglieder des Stiftkapitels bis heute in den historischen Gebäuden, die in den letzten Jahren den heutigen Bedürfnissen angepasst wurden. Die vielen Nebengebäude werden nach deren Restaurierung als Besucherunterkünfte dienen. Börstel ist ein freiweltliches Stift: Schon seit dem 17. Jahrhundert leben hier acht evangelische und zwei katholische Stiftsdamen ökumenisch zusammen.

Die Ländereien wurden im Mittelalter nicht etwa den Bischöfen, sondern der „Heiligen Mutter Maria geschenkt“. So konnte die geistliche Gemeinschaft relativ eigenständig als „Verwalter“ wirken. Stifte dieser Art wurden bereits frühe Formen der Emanzipation: Adlige Frauen standen als „Stiftsdamen“ nicht länger unter Vormundschaft, sondern konnten – bis zu einer eventuellen Heirat – über ihr Leben und Vermögen selbst entscheiden. Dafür bekamen sie immer eine gute Ausbildung. Viele Stiftsdamen ließen sich vom zukünftigen Ehegatten bestätigen, dass diese Freiheiten weiterhin beibehalten wurden.

Nicht nur beim Stift Börstel, auch bei der zum Hotel umgebauten Fachwerkscheune in Bad Essen und dem „Federkernmuseum“ des international agierenden Familienbetriebs „Agro“ war die Begeisterung der Eigentümer über die gelungene Erhaltung und Umnutzung ganz offensichtlich. Die Exkursionsteilnehmer waren überrascht, dass die Sanierung der teilweise stark verfallenen Gebäude und Gemäuer nicht teurer war als ein Abriss mit Neubau. Der Hintergrund: Je älter eine Gebäude ist, desto haltbarer ist es eigentlich und so auch einfacher zu restaurieren. Wenn nicht so viele verschiedene Materialien verwandt wurden, ist dieses besser zu recyceln.

Zum Abschluss wurde im Engter eine aktuelle Baustelle besichtigt: Ein alter Fachwerkspeicher wurde gerade entkernt. Er war nach dem Zweiten Weltkrieg für vier Flüchtlingsfamilien Unterkunft gewesen.