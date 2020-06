Förderung: Unterstützendes Projekt bekommt Unterstützung

Cloppenburg Als ein „sinnvolles und großartiges Projekt mit guten Perspektiven, welches direkt bei den Menschen, die Unterstützung benötigen, ansetzt“, bezeichnete Bundestagsabgeordnete Silvia Breher (CDU) die Initiative des Bildungswerkes. Breher hat die Schirmherrschaft dieses Projekts mit dem Namen „FAMOS“ (Familien optimal stützen“) übernommen.

Es wird im Rahmen des Förderprogramms des Europäischen Sozialfonds (ESF) „Akti(F)-Aktiv für Familien und ihre Kinder“ angeboten. Zielgruppen sind Familien mit Kindern unter 18 Jahren, die in irgendeinem Leistungsbezug stehen oder aufstockende Leistungen beziehen, sowie Allein-Erziehende.

„Wir wollen ein Netzwerk bilden, in dem alle Handelnden und leistungsgebenden Stellen zusammenarbeiten“, erklären die Projektspitzen Christiane Johannes und Karin Klöker-Ferneding. Seit dem 1. März sind beide Pädagoginnen des Bildungswerkes schon aktiv und haben mit den 13 Kommunen im Landkreis Cloppenburg und u.a. mit dem Jobcenter Kontakt aufgenommen. Die Resonanz auf dieses Projekt sei durchweg positiv, sagt Klöker-Ferneding. „Die Betreuung der leistungsgebenden Stellen stößt an ihre Grenzen, die dortigen Mitarbeitenden können teilweise nicht wissen, was in den betroffenen Familien los ist, warum es beispielsweise mit einer Arbeitsaufnahme nicht klappt.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Hier setzt das Projekt an. Die Jobcoaches Werner Katzer und Kerstin Krebs (Nordkreis) gehen in die Familien, wollen Hemmschwellen abbauen und die eventuell vorhandenen Probleme herausarbeiten und Lösungswege gemeinsam konstruieren. Verschiedene Hilfsangebote werden gebündelt und durch Einbezug von Netzwerkpartnern aufeinander abgestimmt. Dadurch können Familien beim Ausbau der Beschäftigung bzw. (Wieder)-aufnahme einer Arbeit Unterstützung bekommen.

Ein anspruchsvolles Antragsverfahren war dem positiven Bescheid vorausgegangen. In einem Interessenbekundungsverfahren hat Bildungswerkleiterin Ilona Heydt das Konzept geschrieben. 144 Anträge aus ganz Deutschland seien eingegangen, und nur 39 Träger konnten diese Hürde überhaupt nehmen, berichtet Heydt stolz.

In einer Auswahl der Besten wurde das Konzept des Bildungswerkes als eines von fünf in Niedersachsen genehmigt. „Darauf können Sie sehr stolz sein“, sagte Breher bei der offiziellen Übergabe des Förderbescheids.

580 000 Euro fließen in den Landkreis zur Verbesserung der Lebenssituation und der gesellschaftlichen Teilhabe für Familien und ihre Kinder, die von Ausgrenzung und Armut betroffen oder bedroht sind. Die Laufzeit war vom 1. März 2020 bis 31. Dezember 2022 angedacht, konnte aufgrund der Corona-Pandemie aber erst jetzt richtig beginnen. Kontakt: Karin Klöker-Ferneding, Telefon 0 44 71/91 08 49, E-Mail kkloeker@bildungswerk-clp.de, Christiane Johannes, Telefon 0 44 71/91 08 25, cjohannes@bildungswerk-clp.de.