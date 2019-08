Cloppenburg Mit drei Hammerschlägen sprach Kreishandwerksmeister Günther Tönjes 189 jungen Gesellinnen und Gesellen aus 18 Ausbildungsberufen frei. Am Samstagnachmittag fand in der Stadthalle Cloppenburg vor zahlreichen Besuchern die Lehrlingsfreisprechung statt. Erstmals nahm in diesem Jahr der neue Präsident der Handwerkskammer Oldenburg, Eckhard Stein, an der Veranstaltung teil.

„Meinen Glückwunsch, dass Sie ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und damit wichtige Qualifikationen erlangt haben“, betonte Kreishandwerksmeister Tönjes zu Beginn seiner Rede. 1800 junge Menschen werden zurzeit im Landkreis ausgebildet. Einen großen Anteil an diesem Erfolg hätten auch die Eltern und ehrenamtlichen Prüfer gehabt. „Nutzen Sie die Möglichkeiten der Weiterbildung, weil Sie dadurch ein Stück berufliche Sicherheit und Unabhängigkeit gewinnen“, sagte Tönjes weiter.

Anschließend überbrachte der Bürgermeister der Gemeinde Lindern, Karsten Hage, die Grußworte der Städte und Gemeinden. Er sprach von der Zeit der Ausbildung. „Stolze, glückliche Gesichter sehe ich, junge Erwachsene, die heute von einem prägenden, wegweisenden Lebensabschnitt Abschied nehmen.“

Der Leiter der BBS Technik, Oberstudiendirektor Heinz Ameskamp, ging in seinen Grußworten auf die Digitalisierung und Technisierung der Berufswelt ein. Dabei kommt der Bildung und Weiterbildung eine Schlüsselrolle zu. Auch Politik spiele bei der jungen Generation wieder eine größere Rolle. „Bewahren Sie sich bei allen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen Ihre eigene Haltung, Ihre eigenen Wertvorstellungen, nur so bleiben Sie glaubwürdig.“

Gleich 15 Lehrlinge erhielten ein Diplom für gute Prüfungsleistungen. Handwerkspräsident Eckhard Stein gratulierte den Geehrten und sprach auch die Bedeutung der Weiterbildung an. „Was wäre die Welt ohne das Handwerk? In der Gesellschaft ist eine Schieflage entstanden“, so Stein. Landrat Johann Wimberg überreichte den Geehrten eine Plakette.

Die Geehrten im Überblick: Sophia Brinker (Lindern), Waldemar Fink (Löningen), Julian Hinrichs (Papenburg), Tobias Michaelis (Emstek), Andre Wessels (Peheim), Alexander Hilgefort (Cappeln), Franziska Hake (Wagenfeld), Simon Lünswilken (Bockholte), Martin Menzen (Friesoythe), Viktoria Karsten (Lindern), Denise Schlangen (Barßel), Friederike Stegemann (Löningen), Gerrit Buschermöhle (Sedelsberg) und Patrick Kaper (Oldenburg). Anschließend erhielten die neuen Gesellinnen und Gesellen ihre jeweiligen Gesellenbrief.