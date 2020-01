Cloppenburg Weniger Heiraten, weniger Geburten, mehr Sterbefälle: Bei einem Pressegespräch im Rathaus hat jetzt die Cloppenburger Verwaltungsspitze mit Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU), Erstem Stadtrat Wigbert Grotjan und Stadträtin Petra Gerlach Bilanz gezogen.

Weniger getraut

Die Cloppenburger haben sich im vergangenen Jahr weniger getraut als noch 2018: Lediglich 168 Paare wagten sich 2019 zum Standesamt, 2018 waren es noch 187. Davon nutzen 29 (2018: 35) die Möglichkeit, sich in der malerischen Kulisse des Herrenhauses Arkenstede im Museumsdorf das Ja-Wort zu geben.

Weniger Geburten

Darüber hinaus wurden 2019 im Standesamt des Cloppenburger Rathauses weniger Geburten (705) beurkundet als noch 2018 (717). Dagegen stieg die Zahl der Sterbefälle von 449 (2018) auf 510 (2019) an.

Jede Menge Pässe

Im vergangenen Jahr zog es auch die Cloppenburger in ferne Länder: Insgesamt 1665 Reisepässe wurden ausgestellt; davon 362 Kinderreisepässe und 31 vorläufige Exemplare.

Im Bereich der Personalausweise lag die Zahl bei 2944; davon 220 vorläufige. 26 Bußgeldverfahren wurden eröffnet, weil Bürger gegen das Personalausweisgesetz verstoßen und ihre Meldepflichten nicht erfüllt hatten.

Fundsachen

Circa 300 Dinge wurden 2019 als Fundsachen im Rathaus angenommen. Artikel, die länger als ein halbes Jahr dort eingelagert und nicht abgeholt worden waren, wurden in einer Online-Versteigerung und einer Auktion auf dem Mariä-Geburtsmarkt im September versteigert. Insgesamt 4600 Euro wurden eingenommen.

Darüber hinaus gab die Stadtverwaltung auch wieder einige Fundräder an soziale Einrichtungen wie den Betreuungsverein ab. Darüber hinaus bekam der Asylbereich der Stadtverwaltung einige Exemplare, um diese an ihre Kundschaft weiter zu verteilen.

Demonstrationen

Bei insgesamt zehn Demonstrationen in Cloppenburg gingen die Menschen im vergangenen Jahr auf die Straße: Fünf waren Protestzüge der Fridays-for-Future-Bewegung, zwei so genannte „Trecker-Demos“ der Landwirte. Bei zwei Demonstrationen wurde auf die Situation der Kurden in Rojava/Syrien aufmerksam gemacht. Last but not least gab es eine Versammlung aus Anlass des internationalen Christopher-Street-Days.

Gewerbe

Im vergangenen Jahr wurden 299 Gewerbe neu angemeldet, 276 abgemeldet. Damit hat sich die Zahl der Anmeldungen gegenüber 2018 um zwölf Prozent reduziert, die Abmeldungen haben sich dagegen um satte 59 Prozent gesteigert. Zudem wurden 115 Gewerbe umgemeldet.