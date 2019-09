Cloppenburg Bildung für alle: Das ist Auftrag und Berufung zugleich für die Volkshochschulen (VHS). Nach 100 Jahren gilt es, zurückzublicken und kräftig Geburtstag zu feiern. Am Freitag, 20. September, wird nun bundesweit die „Lange Nacht der Volkshochschulen“ begangen.

In Cloppenburg beginnt das Fest um 16 Uhr mit den Grußworten von Landrat Johann Wimberg (CDU) und der VHS-Direktorin Kathrin Würdemann. Dazu gibt es ein internationales Buffet, Cocktails, aber auch Nahrung fürs Hirn: In 15-Minuten-Schnellkursen kann man seine Begabungen ab 16.30 Uhr ausprobieren. Für Schnappschüsse steht eine Selfie-Box zur Verfügung. VR-Brillen entführen die Besucher in neue Sphären, aber auch weitere Aktionen laden zum Mitmachen ein.

Ab 17.30 Uhr geht es in der Stadttorpassage weiter: mit Trommeln, Line Dance, Salsa zum Anschauen und Mitmachen. Ab 19 Uhr heizen die Hot-Jazz-Stompers den Gästen beim Passagenkonzert ein. Auch ein Getränkestand ist bei der VHS-Party vor Ort.