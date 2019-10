Cloppenburg Auf eine dreitägige Bildungsreise nach Auschwitz in Polen haben sich jetzt neun Lehrer der Oberschule Pingel Anton sowie zwölf ehemalige Schüler begeben. Nur etwa 50 Kilometer vom polnischen Krakau entfernt liegt das deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, in dem zu Zeiten des Nationalsozialismus systematisch mehr als eine Million Menschen – Juden, Sinti und Roma sowie andere von den Nationalsozialisten als minderwertig angesehene Personen – ermordet wurden. Das direkt in der Stadt Auschwitz, heute polnisch Oświęcim, liegende „Stammlager“ beherbergt heute eine Gedenkstätte mit Museum.

Auschwitz steht heute noch für viele Menschen als Synonym für Folter, unermessliches Leiden und Tod. Schon der Name löst Beklemmung aus – jeder hat irgendetwas darüber gelesen oder gehört. Dabei ist es nur eines von Hunderten Konzentrationslagern, die von den Nazis bis 1945 betrieben wurden.

Als die Cloppenburger Gruppe in der Nacht im Hotel ankam, war ihr nicht bewusst, dass sie in direkter Nähe des Konzentrationslagers Auschwitz I nächtigte. Bei einer Stadtführung nahm die Gruppe schnell zur Kenntnis, dass Oświęcim nicht „nur“ Konzentrationslager ist, sondern eine lebendige Stadt mit rund 40 000 Einwohnern und jahrhundertealter Geschichte. Vor der Zeit des Nationalsozialismus war sie geprägt von jüdischem Leben, wie die Gruppe erfuhr. Erschreckend festzustellen war es für die Cloppenburger, welch einen Kontrast die Stadt erlebte: Friedliches, freundschaftliches Zusammenleben, blühend und harmonisch. Doch dann kamen die Nazis, und auf einmal war diese Welt vorbei und die Welt der Vernichtungslager begann. Wie schon vor der Zeit der Lager gibt es auch heute noch zumindest eine Synagoge in Oświęcim, die von jüdischen Touristen genutzt wird.

Auf die Stadtführung folgte die Besichtigung des Lagers Auschwitz I. „Von außen hatte ich mir das ganz anders vorgestellt“, war man sich einig. Durch den strahlenden Sonnenschein, den blauen Himmel und die grünen Bäume wirkte es beim ersten Betreten fast idyllisch.

Bei näherer Besichtigung aber wurde der Schrecken für die Gruppe wieder deutlich. „Durch die Ansammlung von Schuhen wurde für mich der Schrecken besonders deutlich“, hielt Regina Seeger für sich fest. „Individuelle Schuhe, Pumps, Sommerschuhe, rote Sandalen, Kinderschuhe – all die Hoffnungen steckten in diesen Schuhen.“ Die Vorstellung sei erschaudernd.

Birkenau, das Lager, das für systematische Vernichtung stand, war der Hauptprogrammpunkt am kommenden Tag. Eine Weite, Nebel, Wind und das riesige Gelände brachten eine beklemmende Stimmung mit sich. Doch erst durch das Ablaufen wurden die Weite und Größe des Vernichtungslagers für die Cloppenburger deutlich. Der Rundgang vorbei an Lagerbaracken, Überresten gesprengter Gaskammern und Mahnmalen, die daran erinnern, dass direkt neben den Gaskammern die Asche der Opfer in Massengräber geschüttet wurde, war mehr als bedrückend. „Die über dem Himmel ragenden Schornsteinreste der Baracken sind wie ein Fingerzeig, ein Mahnmal“, stellten die Lehrer fest. „Es ist das Krasseste, was ich je erlebt habe“, hieß es aus den Mündern der ehemaligen Schüler. „Ich habe Gänsehaut.“

Vier Stunden war die Gruppe durch die Gegend gelaufen, die Ex-Schüler hatten sich nicht einmal beschwert, so bewegt waren sie. Empörung empfanden die Jugendlichen, als sie sahen, dass Besucher sich in Wänden der Baracken verewigt hatten: „Wenn man sich hier nicht respektvoll benimmt, kann man besser zu Hause bleiben.“

„Auch wenn man meint, viel über die Zeit zu wissen, bringen die Eindrücke vor Ort eine ganz andere Tiefe“, fasste die Gruppe ihre Bildungsreise zusammen. „Der Besuch gibt ganz neue Eindrücke.“