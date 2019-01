Cloppenburg Weshalb ist das Gymnasium Liebfrauenschule (ULF) an der Osterstraße 45 in Cloppenburg die richtige weiterführende Schule für mein Kind in der vierten Klasse? Worin besteht der besondere Auftrag und Charakter katholischer Schulen? Gibt es dort interessante Angebote für die zukünftigen Schüler des fünften Jahrgangs? Wie können die Interessen meines Kindes verstärkt gefördert werden? Welche Anforderungen stellt das Gymnasium an mein Kind?

All das sind Fragen, auf die Eltern der Schüler, die im kommenden Schuljahr 2019/ 2020 von der Grundschule auf eine weiterführende Schule wechseln werden, eine Antwort suchen. Um wichtige Informationen über Inhalte und Ziele der Arbeit an der Liebfrauenschule zu erhalten, sind interessierte Eltern zu einem Informationsabend am kommenden Dienstag, 15. Januar, um 19 Uhr in der Mensa des Gymnasiums eingeladen.

Die Schulleitung wird an diesem Abend einen Einblick in das Schulkonzept geben. Anschließend gibt es einen Rundgang durch die gesamte Schule.

Einen Tag der offenen Tür für die Öffentlichkeit, insbesondere für die Schüler des derzeitigen vierten Jahrgangs, wird es am 9. Februar von 10 bis 14 Uhr geben.

Die Anmeldungen für den Schulbesuch im kommenden Schuljahr finden vom 11. bis 14. Februar jeweils von 15.30 bis 18 Uhr im Sekretariat der Schule statt.