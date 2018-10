Cloppenburg Es gibt etwas zu feiern im Haus der Senioren. Drei Jubiläen nehmen die Verantwortlichen zum Anlass, die Pforten am Sonntag, 21. Oktober, von 12 bis 17 Uhr zu öffnen, damit die Bevölkerung das Haus kennenlernt. „Wir möchten Einblicke in unsere Ehrenamtsarbeit geben und den Bürgerinnen und Bürgern aufzeigen, wer wir sind, was wir tun und was die Menschen bei uns tun können“, sagt die Vorsitzende Elsbeth Südbeck. Es jährt sich zum 25. Mal die Einrichtung des Seniorenbüros, zum 20. Mal die Gründung des Fördervereins und zum 15. Mal die Einrichtung eines ehrenamtlichen Vorstandes.

Im Rahmen eines bundesweiten Projektes wurde das Seniorenbüro in Trägerschaft des Bildungswerkes ins Leben gerufen. Nach dem Ende des Projekts gründete sich der Förderverein, um die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen. Vor 15 Jahren wurde dann der Verein gegründet, der das Haus der Senioren repräsentativ vertritt. Zu diesen Jubiläen gesellt sich die Eröffnung einer Ausstellung der „Pinselquäler“. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr im Haus der Erwachsenenbildung. Zehn Hobbykünstlerinnen stellen für vier Wochen ihre Kunstwerke aus. Die Einführung in die Ausstellung übernimmt das Mitglied der „Pinselquäler“ Ulla Thomee.

Anschließend wird dort auch der Tag der offenen Tür offiziell eröffnet. Durch das Programm führt die hauptamtliche Büroleiterin Theresia Ostrowski. Zu Wort kommt unter anderem auch die Vorsitzende des Hauses der Senioren Elsbeth Südbeck. „Die Küche kann an diesem Sonntag kalt bleiben“, sagt Ostrowski, denn nach der offiziellen Eröffnung wird im Haus der Senioren eine Erbsensuppe serviert.

Die Besucher können sich bis 17 Uhr einen Einblick, getreu dem Motto „zu jung, um alt zu sein“, über die erfolgreiche Seniorenbildung von den Sprachkursen über Gesprächskreise bis hin zur aktiven Freizeitgestaltung, verschaffen.

Die Polizei ist mit einem Infostand anwesend, ebenso stellt sich der Entlastende Dienst, „Mobil im Alter“, Café Alzheimer und der Verein „Perspektive Pflege“ im Landkreis Cloppenburg mit diversen Aktionen vor. Eine Tombola verspricht attraktive Preise wie einen Reisegutschein. Für das leibliche Wohl ist den ganzen Nachmittag gesorgt.