Historie: Zukunft des Stadtarchivs mit Vereinbarung gesichert

Cloppenburg Im eigentlich verflixten 13. Jahr ihrer Partnerschaft haben die Stadt Cloppenburg und der Heimatverein besiegelt, was schon seit 2007 hervorragend läuft, obwohl es nur mit einem Handschlag besiegelt war: Beide Parteien unterzeichneten eine Vereinbarung über das Stadtarchiv. Zurückgegangen war die Sammlung auf den Nachlass von Hans Hochgartz, dessen Erben der Stadt rund 8000 Dias, Fotos, Akten und Karten aus dem Oldenburger Staatsarchiv übereignet hatten. Seit 2008 sitzen die Ehrenamtlichen des Heimatvereins im Dachgeschoss des Rathauses – und können sich nicht über zu wenig Arbeit beklagen. „Wir bekommen viele Anfragen, da reichen die drei Stunden in der Woche häufig nicht, und ich arbeite zuhause weiter“, sagt Hannelore Warmhold, die das Ehrenamt als „Detektivarbeit“ bezeichnet.

In Erbschaftsfragen hilft das Stadtarchiv, genau wie bei der Frage, wer die Germania vor dem Amtsgericht erbaut hat oder wie es um die Sinti und Roma in Cloppenburg während der NS-Zeit bestellt war. „In den meisten Fällen schaffen wir es, zu helfen“, sagt Ruth Decker, die vor allem in Familiensachen weiterhelfen kann. Denn jeder der sieben Ehrenamtlichen hat ein Spezialgebiet – je nach Vorlieben und auch nach beruflicher Vorbildung. „Wenn wir beispielsweise für den digitalen Stadtführer eigene Beiträge schreiben, müssen wir es ganz genau nehmen“, sagt Warmhold, die sich gerne in Zahlen, Daten und Fakten einliest.

Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese zeigte sich beeindruckt von der Arbeit der Ehrenamtlichen und nutzte die Gelegenheit der Unterzeichnung der Vereinbarung, um den Heimatverein und den Helfern Danke zu sagen. Es sei toll, wie die Ehrenamtlichen ihre Zeit opferten, um die Stadtgeschichte aufzuarbeiten und zu vermitteln. „Das Archiv ist eine runde Sache. Wir hoffen, dass durch die Vereinbarung auch die Zukunft abgesichert ist.“

Anfragen beantworten die Ehrenamtlichen montags von 14 bis 17 Uhr unter Telefon 04471/185523 oder per E-Mail archivclp@gmx.de.