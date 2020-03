Infos zum Weg nach dem Abitur

Cloppenburg Die Berufsberatung für akademische Berufe informiert Abiturienten und deren Eltern am Dienstag, 17. März, um 19 Uhr im Kreishaus Cloppenburg an der Eschstraße 29 über Möglichkeiten nach dem Abitur oder der Fachhochschulreife. Studien- und Berufsberaterin Anja Oeser stellt die schulische und betriebliche Ausbildung, das duale Studium sowie die Bewerbungsverfahren für Studienplätze vor. Der Besuch ist kostenlos. Anmeldungen unter Telefon 04441 /9461622 oder per E-Mail unter vechta.biz@arbeitsagentur.de.