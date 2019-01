Cloppenburg „Ein Schwerpunkt der nächsten Jahre wird es sein, noch weiter in die Bildung zu investieren“, erläutert Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU) beim Pressegespräch zum Jahresrückblick im Cloppenburger Rathaus.

Bereits im Juni 2018 erfolgte der Spatenstich zur Erweiterung der Johann-Comenius-Oberschule um vier Klassenräume. Eine Million Euro investiert die Stadt hier, Bürgermeister Wiese rechnet mit einer Fertigstellung im Sommer dieses Jahres. Zum neuen Schuljahr im Sommer 2018 ist an der Grundschule Galgenmoor eine Kooperationsklasse des St. Vincenzhauses eingerichtet worden.

Im November 2018 erfolgte der erste Spatenstich für die Erweiterung der Mensa an der Paul-Gerhardt-Schule. Sie soll um 170 Plätze erweitert werden. Auch hier wird eine Million Euro investiert, bei einer voraussichtlichen Bauzeit von zehn Monaten ist das Ende der Bauarbeiten mit Sommer 2019 angegeben. Ebenfalls im Sommer sollen der Umbau und die Erweiterung der Kita „Du und Ich“ abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten betragen 2,33 Millionen Euro.

Rund 685 000 Euro sind aus der Stadtkasse in die Errichtung der Übergangskita an der Dechant-Brust-Straße geflossen. Hier entstanden zum September 2018 80 Plätze. Zwei Vormittagskrippengruppen, eine Vormittagskindergarten- und eine altersübergreifende Vormittagsgruppe entstanden hier. Mit Ratsbeschluss vom 10. Dezember heißt diese Einrichtung „Kindertagesstätte Schatzkiste“.

Größere Baumaßnahmen im vergangenen Jahr hat es an der Paul-Gerhardt-Schule (Dachsanierung 100 000 Euro), an der Wallschule (Sanierung der Außentoiletten 50 000 Euro) und an der Oberschule Pingel-Anton (Sanierung der Verwaltung 25 000 Euro) gegeben.

Eine Erweiterung soll es auch an der Grundschule St. Augustinus geben. Diese wurde im Schulausschuss der Stadt vorgestellt. In der Planungsphase befindet sich ebenfalls die Schaffung einer Kita an der Wallschule. Zudem sind die Planungen für den Neubau einer Kita an der Eisenhutstraße aufgenommen worden, sagt Wiese.

Dabei wurden bereits im August 2018 neue Krippenplätze geschaffen: Sowohl in der Krippe „Abenteuerland“ an der Eschstraße als auch in der Kita „Abenteuerland“ am Thomas-Mann-Ring wurde jeweils eine Nachmittags-Krippengruppe eingerichtet. Zum 1. August 2018 gibt es in der Kita „Abenteuerland“ eine Randzeitenbetreuung. Hier haben Eltern die Möglichkeit, ihr Kind zusätzlich von 6 bis 7.30 Uhr sowie von 17.30 bis 18 Uhr betreuen zu lassen.

Am Vormittag werden die Kinder durch eine Tagesmutter betreut, die Kapazität liegt daher bei fünf Kindern. Derzeit sind hier alle Plätze belegt, heißt es aus dem Rathaus. Am Abend erfolgt die Betreuung durch eine Erzieherin der Kita.

Erstmalig erfolgte die Vergabe der Plätze in allen Kindertagesstätten in Cloppenburg über das Programm „Little Bird“. Die Anmeldung für das kommende Kindergartenjahr ist bis zum 31. Januar 2019 möglich.

In der letzten Ratssitzung 2018 wurden außerdem Zuschüsse für eine Kindertagesstätte in Bethen sowie im Dreiländereck Hoheging-Kellerhöhe-Bürgermoor genehmigt. Es werde also weiterhin stark investiert, so Bürgermeister Wiese.