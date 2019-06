Cloppenburg Mit einem bunten und abwechslungsreichen Familientag hat die Kindertagesstätte St. Andreas am Sonntag ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Im Jahr 1969 wurde die Einrichtung als Kindergarten mit drei Gruppen unter der Leitung von Schwester Merita Nurmann gegründet. Die Entwicklung in den vergangenen fünf Jahrzehnten verlief rasant, und heute betreuen 21 pädagogische Mitarbeiter des insgesamt 32-köpfigen Teams vormittags, nachmittags oder ganztags 155 Kinder in sieben verschiedenen Gruppen.

„Unsere Kita als Einrichtung der katholischen Kirchengemeinde St. Andreas darf nun bereits seit 50 Jahren Familien auf einem Stück ihres Lebensweges begleiten. Ein halbes Jahrhundert Arbeit mit Kindern und Familien heißt: viel Lachen, Spaß haben, aber auch Ärger und Anstrengung. Herausforderungen und Veränderungen ohne Ende. Eins ist sicher: Langeweile haben wir nie“, blickte Ulla Meirowski, die seit 13 Jahren die Kita leitet, auf ereignisreiche Jahrzehnte zurück. Sie erinnerte auch an den Umzug in das neue „liebevoll und ansprechend gestaltete“ Kindergartengebäude vor vier Jahren.

Unter dem Motto „Lasset die Kinder zu mir kommen“ begann die Jubiläumsfeier mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Andreas, der von den Kindern und Eltern mitgestaltet und von Pfarrer Bernd Strickmann zelebriert wurde. Auf dem Kirchvorplatz wurden die Gottesdienstbesucher von der Prinzengarde des Cloppenburger Carneval-Vereins und dem Kindergarten-Chor musikalisch begrüßt und zur Kita begleitet.

Bei schönstem Sommerwetter feierten Großeltern, Eltern, Geschwister und Ehemalige gemeinsam mit den Kindern ein buntes Fest. Dazu gab es im gesamten Haus und auf dem Spielplatzgelände verschiedene Mitmach- und Kreativangebote, ein üppiges Kuchen- und Fingerfood-Buffet, Wurst vom Grill und Eis. Meirowski bedankte sich bei den Eltern und den vielen Sponsoren für die großartige Unterstützung. Einen Blick in die Vergangenheit der Kita ermöglichten eine Fotoshow sowie zahlreiche Fotoalben. Die Kinder konnten an diesem Nachmittag ihre Kreativität zeigen und gestalteten eine Wimpelkette für den Spielplatz und eine große 50 aus bunt bemalten Fliesen. Dieses Kunstwerk findet in Zukunft einen repräsentativen Platz im Kindergarten.

Neben vielen anderen Spielangeboten konnten auch Buttons gepresst werden, und „Igel-Jupp“ war unter dem Motto „wie vor 50 Jahren“ mit zahlreichen selbstgebauten Spielen vor Ort. Mit viel Applaus wurden die Aufführungen der Gesangs- und Tanzvorführungen der Kinder belohnt. Wer eine kleine Erholung vom Toben brauchte, konnte auf eine märchenhafte Reise gehen: Im liebevoll dekorierten und geheimnisvoll beleuchteten Märchenzimmer lauschten die Kinder verschiedenen Märchen.

Besonders freute sich das Kita-Team über die Auszeichnung und Zertifizierung für musikalische Förderung im Elementarbereich durch den Landeschorverband pünktlich zur Jubiläumsfeier.