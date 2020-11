Junge Erwachsene werden in Cloppenburg vorbereitet: Begleitet in die Unabhängigkeit

Cloppenburg Es ist meist ein langer und beschwerlicher Weg, aber er lohnt sich. Das hat sich in den zurückliegenden vier Jahren deutlich gezeigt. Das Projekt des St. Vincenzhauses mit dem Titel „Ambulante Wohnbetreuung für junge Erwachsene“ hat schon vielen Menschen mit geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung den Weg in die Unabhängigkeit geebnet. In den Jahren seit 2016, in denen das Projekt von der „Aktion Mensch“ gefördert wurde, hat es sich als festes Betreuungsangebot des St. Vincenzhauses etabliert.

Und das Mitarbeiterteam ist in der Zeit auf fünf Personen angewachsen: Rita Berndmeyer (Wohnheimleiterin des St. Vincenzhauses), Sandra Többenotke (Diplom-Pädagogin und Bereichsleiterin), Elisabeth Kock (Diplom-Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin), Anke Niemann (Diplom-Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin) und Jan Hömmen (Gesundheits- und Krankenpfleger) arbeiten eng mit den Betreuern aus der Verselbstständigungsgruppe zusammen. In der geht es vor allem um die Kompetenzentwicklung in den Bereichen Arbeiten und Wohnen.

Zurzeit 13 Teilnehmer

Momentan betreut das Mitarbeiterteam 13 junge Erwachsene im Alter von 18 bis 24 Jahren auf ihrem Weg ins selbstständige Leben – unter den gegebenen Umständen viel übers Telefon. Es waren aber auch schon bis zu 16 Teilnehmer. Sie haben zumeist ihren Abschluss an der Förderschule des St. Vincenzhauses gemacht und sind in der Verselbstständigungsgruppe vorbereitet worden. Aber auch die Nachfrage von außen wird größer. Die Personen müssen einen Anspruch auf Eingliederungshilfe und ihren (zukünftigen) Wohnort im Landkreis Cloppenburg haben.

Womit es schon um eine der höchsten Hürden ganz zu Beginn geht. Eine Wohnung zu finden, ist für die Bewohner des St. Vincenzhauses alles andere als leicht. „Da haben wir schon mit vielen Vorurteilen zu kämpfen“, berichtet Rita Berndmeyer. „Aber es gibt auch schon Vermieter, die mit uns gute Erfahrungen gemacht und inzwischen ein offenes Ohr für uns haben.“

Hilfe in Alltagsfragen

Mit dem Einzug in die eigene Wohnung wird es ernst. Viele der jungen Erwachsenen bekommen Angst, fühlen sich überfordert. Deshalb ist die Unterstützung zu Beginn besonders wichtig. Worum genau geht es in dem Brief von einer Behörde? Wo bekomme ich Möbel her, was kosten sie, und was wird finanziert? Was hat wann Priorität? Wie viel Geld kann ich überhaupt ausgeben, ohne Schulden zu machen? Wie entgehe ich einer drohenden Vereinsamung nach vielen Jahren in Wohngruppen? Wie meistere ich die Anforderungen eines Außenarbeitsplatzes?

Auf einmal ist der Betreuer nicht mehr jederzeit da. Stattdessen müssen Termine gemacht werden, die Projektmitarbeiter gehen bei den Menschen auf dem Weg in die Unabhängigkeit nicht einfach ein und aus. „Wir wollen den jungen Erwachsenen auf Augenhöhe begegnen“, stellt Sandra Többenotke klar. Nach einem Jahr mit Kostenanerkennung wird geschaut, ob und wie es weitergehen muss. Sind zum Beispiel noch sechseinhalb Stunden Betreuung in der Woche nötig?

Tolle Bilanz

„Bisher haben alle Teilnehmer den Sprung in die Unabhängigkeit geschafft“, freut sich Többenotke. „Auch solche ehemaligen Wohngruppen-Bewohner, denen einst vorausgesagt wurde, dass sie ihr Leben lang auf eine Betreuung angewiesen sein werden“, ergänzt Berndmeyer. Der Weg ist voller Hindernisse, doch es lohnt sich, ihn zu gehen.