Kein Zuschuss mehr für Schulsozialarbeit?

Cloppenburg Die Bezuschussung der Schulsozialarbeit in der Stadt Cloppenburg durch den Landkreis wird möglicherweise zum 1. Januar 2021 eingestellt. Bislang hatte sich der Kreis jährlich mit rund 50 000 Euro beteiligt, die gleiche Summe kommt noch einmal von der Stadt.

Die Kreisverwaltung hatte einen entsprechenden Beschlussvorschlag in die Kreis-Sozialausschuss-Sitzung vom 17. September eingebracht. Tenor: Wir wollten die Stadt so lange unterstützen, bis das Land sich um diese Aufgabe kümmert, die eigentlich auch seine ist.

Ab Januar 2021 soll die Wallschule nun eine vom Land finanzierte volle Stelle (38 700 Euro) bekommen – aber eben nur die Wallschule. Neben der Wallschule (15,5) wurden aber bislang auch die Grundschule (GS) Bethen (9 Stunden/Woche), GS Galgenmoor (18) und GS Emstekerfeld (10) von Kreis und Stadt unterstützt – auch diese hatten keine vom Land finanzierten Schulsozialarbeiter-Stunden bekommen. Damit werden künftig 61 300 Euro benötigt, um die Schulsozialarbeit an denjenigen Schulen, die nicht vom Land versorgt werden, im bisherigen Umfang weiterzuführen.

Die Ausschussmitglieder im Kreis beschlossen mehrheitlich, das Vorhaben zur weiteren Beratung in die Fraktionen zurückzuverweisen, bevor es dann in der nächsten Ausschusssitzung erneut auf die Tagesordnung kommt. „Wir betrachten die Entwicklung mit Sorge“, kommentierte Stadträtin Petra Gerlach die Haltung der Kreisverwaltung am Mittwoch im städtischen Schulausschuss.