Cloppenburg In welcher Einrichtung möchte ich mein Kind zukünftig betreuen lassen? Diese Frage stellen sich Jahr für Jahr zahlreiche Eltern und die Antwort ist immer individuell. Daher laden die Kindertagesstätten in der Stadt Cloppenburg zu einem Tag der offenen Tür am Samstag, 23. November, von 10 bis 12 Uhr, ein.

Mit dabei sind in diesem Jahr die Kita Abenteuerland nur im Bereich der Krippengruppen, die Krippe Abenteuerland, die Kita Schatzkiste, die Kita Sonnenblume, die Kita St. Andreas, die Kita St. Augustinus, die Kita St. Josef, die Kita St. Marien Bethen und die Kita St. Vincenz (öffnet bereits ab 9 Uhr) sowie die Kita Schwedenheim inklusive der Krippe Zwergenland. Die Kita St. Bernhard lädt am Mittwoch, 27. November, von 15.30 Uhr bis 17 Uhr, zum Tag der offenen Tür, die Kita Du und Ich am Samstag, 30. November von 10 bis 12 Uhr, ein.

Sollte Interesse an einer Hospitation in der Kita „Die Arche“ bestehen, kann mit Einrichtungsleiterin Frau Tepe unter Telefon 04471/933984 ein Termin vereinbart werden. Bei Interesse an einem Platz im Waldkindergarten können Eltern unter Telefon 0159/04369860 von 8 bis 13 Uhr einen Termin mit der Einrichtungsleiterin Frau Schlichting vereinbaren.