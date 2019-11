Cloppenburg Die Freude an der Cloppenburger Johann-Comenius-Oberschule und bei Schulleiter Helmut Oberneyer ist groß. Gleich vier neue Klassenräume sind am Mittwoch offiziell eingeweiht werden. Der Bau, der rund eine Million Euro gekostet hat, begann im Sommer 2018. Benötigt werden die Räume, um den steigenden Schülerzahlen – derzeit lernen 615 Schüler an der Oberschule – gerecht zu werden.

„Wir haben hier an der Oberschule viele Aufgaben. Dazu gehören Inklusion, Integration von Flüchtlingen und die Ausweitung unserer Berufsorientierung. Wir bieten Sprachförderunterricht und Bewerbungs- und Kommunikationstraining für Schüler an. Es gab also definitiv einen Mehrbedarf an Räumen“, so Oberneyer. Besonders begrüßte er, dass der Anbau harmonisch an das Gesamtgebäude angepasst worden sei. Nur wer genau hinsehe, könne einen Unterschied bemerken.

Genutzt werden die ersten neuen Unterrichtsräume, die alle mit neuem Mobiliar und moderner Technik – wie Whiteboards – ausgestattet sind, bereits seit dem Ende der Sommerferien diesen Jahres. Ins Rollen brachte den Anbau die erst kürzlich verabschiedete Schulleiterin Marlene Altevers. Ihr sei laut Oberneyer schon früh bewusst gewesen, dass die Oberschule mehr Räume benötige. „Die Räume sind offen und freundlich. Der Anbau ist das Tüpfelchen auf dem i und eine runde Sache geworden“, sagte Altevers nach einem Blick in die neuen Klassenräume.

Erfreut zeigte sich bei der offiziellen Einweihung am Mittwoch auch Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU). „Es ist wirklich Glück, dass wir den Anbau umsetzen konnten. Denn das bedeutet, dass wir hier genug Kinder haben. Sie sind unsere Zukunft.“ Wiese erklärte, dass zunächst überprüft wurde, welche Räume sich für den Schulalltag optimieren ließen. So konnten u.a. Werkräume zu neuen Unterrichtsräumen umfunktioniert werden. Im Anschluss sei „das was fehlt, nach Absprache mit Architekt Jürgen Puff, drangesetzt worden“.