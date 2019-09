Cloppenburg „Einen schöneren Abschluss kann ich mir nicht vorstellen“, sagte der noch bis zum 31. August amtierende Leiter der Musikschule, Michael Gudenkauf, auf dem Sommerfest der Kreismusikschule am Samstag.

Sein ab 1. September amtierender Nachfolger Ulrich Schmidt packte die Gelegenheit beim Schopfe, das vielfältige Angebot, die 50 Kollegen und die Menschen kennenzulernen. Das Sommerfest unter den Schatten spendenden Bäumen auf dem Vorplatz der Musikschule nutzten viele, um die Instrumente kennenzulernen und auszuprobieren.

„Am 1. Oktober ist Einschultag und dieser Tag gibt den Besuchern die Gelegenheit, sich von der Qualität der Kreismusikschule zu überzeugen“, sagte Gudenkauf. 3500 Schüler werden kreisweit unterrichtet, bei ihnen steht das Klavier auf der Beliebtheitsskala an erster Stelle. Jan-Erik Bredehorst sorgte gleich zu Beginn mit seiner „Groovy Foovy Band“ für einen schmissigen Auftakt. Schwerpunkt seines Orchesters ist die Mixtur aus symphonischer Blasmusik und Rock-Pop.

Alle 30 Minuten konnten sich die vielen Besucher von der Qualität der einzelnen Orchester überzeugen – von einem Streicher- oder Bläserkonzert, sowie vom Cloppenburger Kinderchor. Im Gebäude demonstrierten die Musiklehrer ihre Instrumente und besonders die Kinder hatten keine Scheu, auch mal kräftig in die „Tasten zu hauen“.

Gudenkauf, der knapp fünf Jahre lang die Kreismusikschule leitete, sucht wie berichtet eine neue Herausforderung an der Musikhochschule in Hannover und an der Musikschule Lohne, wo er seine Leidenschaft des Kontrabassspiels vermitteln wird. Schmidt, dessen Instrument die Trompete ist, versicherte: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe.“