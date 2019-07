Cloppenburg Zu einem Fotografie-Workshop lädt der Kunstkreis Cloppenburg Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren ein. Er wird vom 8. bis 11. Juli in der Kunsthalle im Kulturbahnhof, Bahnhofstraße 82, organisiert. Unter der Leitung der Osnabrücker Fotografin und Dozentin Angela von Brill werde es zunächst eine kurze Einführung in die Grundlagen der Fotografie geben, heißt es in der Ankündigung. Der Hauptfokus des Seminars unter dem Motto „Move – Bewegung in der Fotografie“ liegt auf dem fotografischen Festhalten von schnellen Bewegungen mit einer kurzen Belichtungszeit. Außerdem sind unterschiedliche Experimente mit der Belichtung von Fotos bei Tag und Nacht Teil des Workshops. Zum Abschluss des Seminars werden die Fotografien besprochen und öffentlich in der Kunsthalle am Kulturbahnhof ausgestellt.

Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei, eine Digitalkamera muss selbst mitgebracht werden. Interessierte Jugendliche können sich in der Katholischen Akademie Stapelfeld bei Ruth Bäker unter Telefon 0 44 71/1 88 11 19 oder per E-Mail unter rbaeker@ka-stapelfeld.de anmelden. Nach der Anmeldung erhalten alle Teilnehmer Infos zum Treffpunkt, Beginn und Dauer des Workshops.