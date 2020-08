Kursabend Im Bildungswerk Cloppenburg: Plastik nach 450 Jahren abgebaut

Cloppenburg Das beherrschende Thema in der deutschen Öffentlichkeit und in der Politik sei die Corona-Pandemie. Diese habe die Umweltpolitik als Hauptthema abgelöst, sagte Professor Dr. Marco Beeken, Chemiedidaktiker an der Universität Osnabrück, zu Beginn des experimentellen Kursabends im Bildungswerk Cloppenburg. „Wenn wir nichts tun bezüglich unseres Klimas, dann haben wir bald eine ‚Klima-Pandemie‘ und dafür gibt es keine Impfung“, machte der Cloppenburger deutlich.

Zusammen mit seinen Studenten, darunter zwei Doktoranden, vermittelte er den zehn Teilnehmenden grundlegende Aspekte zur Nachhaltigkeit und zur Plastikmüllproblematik. Plastik sei ein wichtiger Wertstoff und übernähme in unserem Konsum und in unseren Produkten wichtige Funktionen. „Somit haben wir kein Plastikproblem, sondern ein Plastikmüllproblem“, sagten die Experten. 75 Prozent des Mülls im Meer bestünden aus Kunststoffen, das seien 13 000 Plastikartikel auf einem Quadratkilometer oder mehr als fünf Billionen Artikel, sagte Doktorand Nils Kreihenhop. Es gäbe bisher Berichte von über 700 Meerestierarten, die Plastik gefressen oder sich darin verfangen hätten.

Lange Abbauzeiten

Erstaunt zeigten sich die Interessierten über die Abbauzeiten von Plastik. Sie sollten zunächst schätzen und lagen teilweise total daneben. Sechs Wochen bräuchte eine Zeitung, Plastiktüten bis zu 20 Jahre, Aluminiumdosen bis zu 200 Jahre, Plastikflaschen und Windeln bis zu 450 Jahre bis zum Abbau.

Kunststoffe seien unverzichtbar bei der Anwendung in Bereichen der Medizin und der Hygiene, der Textilien und der Automobilindustrie. „Doch die Schattenseite der Kunststoffe ist die Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse“, sagte Kreihenhop. Plastikmüll werde durch chemische und physikalische Prozesse zu Mikroplastik.

An fünf Stationen konnten die Teilnehmenden in Aktion treten und selber experimentieren: Sie analysierten etwa Kosmetika oder bestaunten das „Windelwunder“. Hier wurde getestet, wie viel Wasser eine Windel aufnehmen kann. Auf einen Liter kam Teilnehmer Gerhard Thielscher. „Slush-Powder“ ist die Substanz, die in Sekundenschnelle Flüssigkeiten in Festkörper verwandelt.

Behälter gebacken

Mit Polystärke „backten“ zwei Teilnehmerinnen im Waffeleisen ein Behältnis. Das ist komplett abbaubar und kann zur Aufbewahrung trockener Produkte dienen.

Der Kursabend war der Auftakt zu einer bundesweiten Aktion, bei der das Thema Nachhaltigkeit praktisch in die Erwachsenenbildung transferiert werden soll. Sie wird gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.

Der nächste experimentelle Kursus des Bildungswerks in Zusammenarbeit mit der Universität Osnabrück findet im Rahmen der Männersache des Cloppenburger Bildungswerks am 6. März statt.