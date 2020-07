Kursbetrieb: VHS will Bildungshunger stillen

Cloppenburg Eine positive Bilanz unter die Betriebszeit während der Corona-Krise ziehen die Direktorin der Volkshochschule Cloppenburg, Kathrin Würdemann, und Fachbereichsleiterin Ina-Marie Meckies. „Wir waren uns am Anfang gar nicht sicher, ob die Leute überhaupt kommen wollen. Aber sie kommen, die Menschen wollen raus“, glaubt Würdemann.

Und damit auch im kommenden Jahr der Durst auf Bildung, neue Eindrücke und Zusammenkommen gestillt werden kann, legt die VHS ihr Programm 2020/21 vor. Am Ende der Ferien, am 21. August, liegt das Buch mit allen Veranstaltungen und Kursen in der gedruckten Version bereit. Bereits jetzt können die Kurse online eingesehen und auch schon gebucht werden.

Natürlich findet Corona auch irgendwie Eingang in das neue Jahresprogramm. Schon alleine deswegen, weil in der VHS noch einige Hygiene- und Sicherheitsregeln eingehalten werden müssen. Der Mundschutz ist beim Gang durch die als Einbahnstraße eingerichteten Flure Pflicht, die Tische stehen weiter auseinandern, dementsprechend begrenzt sind auch die Platzzahlen in den Kursen. Im neuen Programm dürfen auch wieder Kochkurse angeboten werden – diese vollgebuchten Kurse waren bis jetzt abgesagt worden.

Zum Thema Corona soll es einige Vorträge geben: Landrat Johann Wimberg spricht über die Auswirkungen der Pandemie (12. November, 20 Uhr), Arzt Dr. Thomas Müller spricht über die medizinische Seite des Virus (23. September, 19 Uhr) und zwei Hygienefachkräfte referieren zu Sinn und Unsinn von Hygienemaßnahmen (29. September, 20 Uhr). Auch der Poetry Slam, den die VHS jährlich organisiert, wird am 22. Januar im Kulturbahnhof unter dem Thema Corona stehen.

Außerdem wagt die VHS mit zwei wissenschaftlichen Online-Vorträgen gleich doppelt Neuland. Denn durch Corona ist natürlich auch bei der VHS das Thema Online-Angebot stärker in den Fokus gerückt. Außerdem sind die Vortragenden Experten, die aufgrund der Spezialisierung so wohl nicht nach Cloppenburg kämen: Jörg Hacker spricht zum Thema „Pandemien – Corona und die neuen globalen Infektionskrankheiten“ (2. Oktober, 19.30 Uhr), und zwei Redakteure des Wissensressorts der Süddeutschen Zeitung referieren zu „Corona und die Folgen“ (24. November, 19.30 Uhr).

Standard im Programm sind hingegen 16 verschiedene Sprachkurse, Schulabschlusskurse oder kaufmännische Lehrgänge. Allerdings wagt sich die VHS auch hier vor und bietet beispielsweise die Spanisch-Kurse in einem Mix aus Präsenz und Online an.

Neuland betritt die VHS auch ganz praktisch: Im Herbst zieht die Anmeldung ins Erdgeschoss, wo bis vor einiger Zeit noch ein Burger-Restaurant beheimatet war. Dort wird es auch zwei Kursräume geben. Und auch in Friesoythe hat sich die Geschäftsstelle an der Moorstraße mit zwei Kursräumen häuslich eingerichtet.