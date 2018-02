Cloppenburg Er freue sich, dass ein so „topaktuelles und hochspannendes Thema“ wie die Digitalisierung im Mittelpunkt des Grundschultags stehe, sagte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Montagmorgen im Cloppenburger Kreishaus. Dort fand der 23. Regionale Grundschultag für Vechta, Cloppenburg und Diepholz statt, der in diesem Jahr unter dem Motto „Medienbildung an Kita und Grundschule“ stand.

In verschiedenen Workshops, beispielsweise zu den Themen „Durchblick im Mediendschungel? – Erste Hilfe für Grundschullehrkräfte“ oder „Tablets im Unterricht – Ein Medium bahnt sich den Weg durch die Schullandschaft“ erhielten die rund 130 teilnehmenden Lehrkräfte Tipps für den Umgang mit den neuen Medien.

Dass Schulungen für Lehrer unumgänglich sind, bestätigte der Kultusminister: „Um in Sachen Digitalisierung voranzukommen, muss ein schneller Internetanschluss und eine gute Ausstattung für alle Schulen gewährleistet sein. Wichtig ist aber auch die Aus- und Weiterbildung der Erzieher und Lehrkräfte.“

Franz-Josef Meyer, Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung, nahm die Landesregierung in die Verantwortung: „Das Land Niedersachsen muss den Weg ins digitale Zeitalter personell und finanziell begleiten. Dazu gehören passgenaue, ortsnahe Fortbildungsangebote ebenso wie die Entwicklung von Medienkonzepten. Unsere Lehrkräfte sind keine ,Digitalmuffel’, sondern bereit, sich den neuen Herausforderungen zu stellen.“

Tonne betonte, dass die neue Landesregierung in gut 70 Tagen seit der Regierungsbildung schon einiges auf den Weg gebracht habe. „Im Nachtragshaushalt finden sich beispielsweise zusätzliche Investitionen in Bildung. Damit sollen unter anderem die Gehälter der Schulleitungen von A12-Z auf A 13 angehoben werden“, sagte Tonne. Damit will die Landesregierung wieder mehr Schulleiter vor allem im Grundschulbereich anlocken, dort sind zurzeit etliche Stellen unbesetzt. „Uns war es wichtig, einige Dinge schnell anzuschieben, damit wir schon zum nächsten Schuljahr handlungsfähig sind. In diesem Jahr gilt es außerdem, Pläne zu entwickeln, wann weitere wichtige Themen umsetzbar sind,“ so der Kultusminister.