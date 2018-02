Cloppenburg In der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) St. Andreas Cloppenburg stagnieren die Ausleihen für Bücher. Große Zuwächse verzeichnet die Bücherei bei Veranstaltungen, für ihr Angebot im St.-Josefs-Hospital und bei elektronischen Medien. Das geht aus den Zahlen der Bücherei für 2017 hervor.

Die KÖB war an 248 Tagen insgesamt 1445 Stunden geöffnet. Während dieser Zeit wurden im zehnten Jahr in Folge mehr als 55 000 Besucher gezählt. Die entspricht 34 Besucher je Öffnungsstunde (2016 waren es 35). Auch das Informationsbedürfnis der Besucher ist unverändert hoch. Bereits im vierten Jahr in Folge wurden über 13 000 Auskunftsfragen beantwortet.

36 895 Medien standen insgesamt im „Haus Edith Stein“ zur Ausleihe bereit und wurden knapp 115 000-mal entliehen, jeder Titel also rechnerisch 3,1-mal. Jeden Öffnungstag wurden vor Ort 433 Medien ausgeliehen. Hinzu kamen täglich rund 21 digitale Medien. Die Gesamtausleihe sank somit um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das Angebot an digitalen Medien wie eBooks wurde auch im vierten Jahr seit seiner Einführung sehr gut genutzt. Inzwischen umfasst die Datenbank rund 9000 Titel. Die Cloppenburger nutzen diese intensiv. Rund zehn Prozent der Büchereinutzer lesen (auch) digital. Die Gesamtausleihe der Cloppenburger stieg dabei im vergangenen Jahr um 18 Prozent.

Neu im Angebot sind jetzt auch digitale „Tiptoi-Stifte“, die die Sachbilderbücher der gleichnamigen Buchreihe ergänzen und von Familien intensiv genutzt werden.

Dass die KÖB eine Familienbücherei ist, wird auch in der Hitparade der beliebtesten Medien deutlich: Bereits im vierten Jahr in Folge waren Comic-Romane wie „Gregs Tagebuch“ sehr nachgefragt, dazu Kinderbuchserien wie „Conni“ oder die Bilderbücher vom „Kleinen Drachen Kokosnuss“ und den „Olchis“. Mit 32 Ausleihen im vergangenen Jahr führt der Trickfilm „Pets“ die Hitliste an.

Die begehrtesten Gesellschaftsspiele wie „Max Mäuseschreck“ und „Zicke-Zacke-Hühnerkacke“ besetzen seit Jahren die oberen Plätze der Hitparade. Letztes fand auch als übergroßes Bodenspiel beim Pfarrfest im August 2017 begeisterte Mitspieler.

Auch Computerspielfreunde wurden fündig: Die Handbücher zum Onlinespiel „Minecraft“ waren heiß begehrt und wurden durchschnittlich bis zu 18-mal entliehen.

Durch den gestiegenen kirchlichen Medienkostenzuschuss konnten im Jahr 2017 fast 30 Prozent mehr Medien eingekauft werden. Unter den mehr als 5000 neuen Medien waren 60 neue Gesellschaftsspiele, 989 Romane und 460 Hörbücher. Rund 13 Prozent des Medienbestandes wurden erneuert.

Ehrenamtliche Mitarbeiter leisteten erstmalig mehr als 3000 Arbeitsstunden und bereicherten damit besonders das Veranstaltungsangebot. Insgesamt 271 Veranstaltungstermine, darunter 72 Vorlesestunden der „LeseZwerge“, 16 „Bibfit“-Kindergruppen (mit insgesamt 64 Terminen), 28 Klassen- und Gruppenführungen sowie 39 Vorstellungen des Bilderbuchkinos bot die KÖB an.

Mit über 5200 Veranstaltungsbesuchern wurden 15 Prozent mehr gezählt als 2016. Der 2016 von der Krankenhausseelsorge reaktivierte Bücherwagen fuhr auch 2017 die Stationen im St. Josef-Hospital an. Die Nachfrage ist hoch: Es wurden doppelt so viele Bücher wie 2016 ausgeliehen.

Das neue Jahr begann mit 89 Vorschulkindern aus den Kindergärten St. Andreas und „Die Arche“, die an der Aktion „Bibfit – der Büchereiführerschein“ teilnehmen, und der Terminplanung für neun weitere Kindergärten.

Auch für 2018 hat sich die Bücherei viel vorgenommen: Der Kindersachbuchbestand wird neu gekennzeichnet und sortiert. Zudem soll ein neuer Tonträgertyp (Tönies) für kleine Kinder angeboten werden. Das 32-köpfige Büchereiteam wartet derweil gespannt auf eine Standortentscheidung durch die Kirchengemeinde.