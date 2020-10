Medienkompetenz in Cloppenburg lernen: Wie Homeoffice ein Erfolg werden kann

Cloppenburg „Es ist gut, dass das Thema vorangetrieben wird. Aber durch ein Gesetz wird diese Möglichkeit starr – und Homeoffice soll ja flexibel sein“, sagt Kathrin Würdemann, Direktorin der Volkshochschule Cloppenburg zum Vorschlag von Arbeitsminister Hubertus Heil, einen gesetzlichen Anspruch von 24 Tagen Homeoffice im Jahr einzuführen.

Gute Erfahrungen

Die VHS selbst habe gute Erfahrungen mit dem Arbeiten von Zuhause gemacht. Allerdings müsse die Bildungseinrichtung auch Öffnungszeiten abdecken – so wäre das Homeoffice nicht zu jeder Zeit für jeden Mitarbeiter geeignet. Es berge außerdem einige (gesundheitliche) Risiken und Probleme, ergänzt Daniel Slawinski, VHS-Mitarbeiter.

Neue Möglichkeit

Und genau diese Wissenslücken, die durch das Möglichwerden des Homeoffice durch Corona erst auftauchten, möchte die VHS mit einem neuen Kursus füllen. Medienkompetenz für den Beruf – Fit für die Arbeit im Homeoffice heißt das Programm, das von der Nbank gefördert wird. Die Weiterbildung, die am 26. Oktober starten soll und bis 31. Juli 2021 geht, richtet sich beispielsweise an Berufsrückkehrer, an Berufseinsteiger ohne Erfahrungen im Homeoffice oder die Menschen in Elternzeit. Das Zertifikat am Ende des Kursus könne gerade für eine Bewerbung Pluspunkte bringen, ist sich VHS-Mitarbeiter Slawinski sicher.

Der Kursus Um festzustellen, ob der Lehrgang richtig ist, wird ein Eignungsgespräch angeboten. Für Infos: Daniel Slawinski (Telefon 0 44 71/ 94 69 35 oder E-Mail slawinski@vhs-cloppenburg.de). Es besteht die Möglichkeit auf Kostenübernahme durch das Jobcenter.

An vier Tagen die Woche ist ein „Lernen auf Distanz“ – also jeweils von Zuhause aus – vorgesehen, einmal die Woche sollen sich die Teilnehmer in der VHS treffen. Die Unterrichtszeiten sind von 8 bis 13 Uhr. Die für den Lehrgang benötigte Technik mit Laptop oder Headset wird von der VHS kostenlos zur Verfügung gestellt.

Probleme zuhause

„Erstmal klingt das Homeoffice ja sehr positiv. Ich habe die Pendelei nicht, der Arbeitsweg mit Staus fällt weg. Aber es kann auch Probleme mit der Selbstorganisation geben“, sagt Slawinski. Er selbst hat als alleinerziehender Vater im Homeoffice die Erfahrung vom Spagat zwischen Unterstützung der Tochter beim Lernen und dem konzentrierten Arbeiten auf der anderen Seite gemacht.

Deswegen geht es in dem Seminar auch um das Einrichten eines Büros zuhause, das Projekt-, Zeit- und Stressmanagement oder um das Tastschreiben und den Umgang mit den Office-Programmen. Denn das Homeoffice kann zu Problemen führen: Durch ein oft fehlendes Arbeitszimmer gibt es keine klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit, es wird zu lange gearbeitet. Oder durch einen nicht vorhandenen Bürostuhl und einen falsch eingerichteten Arbeitsplatz leidet die körperliche Gesundheit. Auch ein Bewerbungscoaching ist im Programm vorgesehen.

Mit diesem Pilotprojekt betritt die VHS Neuland. Und wappnet sich dafür, dass auch in Zukunft Homeoffice ein Thema sein wird – egal ob per Gesetz oder freiwillig.