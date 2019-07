Cloppenburg Die Einschulung aller neuen Schüler (mit Ausnahme der neuen Berufsschüler) geht an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Technik und an den BBS am Museumsdorf am morgigen Dienstag, 2. Juli, über die Bühne. Dieser Termin gilt auch für Schüler, die in der Außenstelle Löningen, Weldemannsweg 2, unterrichtet werden. Die Einschulung an den BBS am Museumsdorf beginnt für alle Schulformen in Vollzeit um 8 Uhr.

Für alle Auszubildenden an der BBS am Museumsdorf, die donnerstags beziehungsweise freitags ihren Berufsschultag haben, beginnt der Unterricht am Donnerstag, 15. August, beziehungsweise Freitag, 16. August, um jeweils 8 Uhr. Alle Berufsschultage sind auf der Homepage der Schule unter „Service“ einsehbar.

An den BBS Technik beginnen die Einschulungen der Berufseinstiegsklassen (BEK), des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ) und aller Berufsfachschulen (auch Informationstechnischer Assistent und Gestaltungstechnischer Assistent) um 8 Uhr, der Fachoberschulen (FOS) um 9 Uhr und des Beruflichen Gymnasiums (BGT) um 10 Uhr.

Für die neuen Auszubildenden, die eine Berufsschule besuchen, starten die Einschulung an den Berufsbildenden Schulen Technik am Donnerstag, 15. August, um 8 Uhr. Über Ausnahmen werden die Betriebe informiert.

Es ist unbedingt erforderlich, dass sich die neuen Berufsschüler vor der Einschulung über die Internetseite www.schueleranmeldung.de anmelden, sofern die Anmeldung durch den Ausbildungsbetrieb nicht bereits erfolgt ist. Ansonsten muss mit sehr langen Wartezeiten am Tag der Einschulung gerechnet werden.

Zur Einschulung am 2. Juli sind das Original und eine Kopie oder eine beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses und eine Kopie der Geburtsurkunde mitzubringen. Die Teilnahme an der Einschulung ist verpflichtend. Fehlt ein Schüler ohne triftigen Grund oder ohne Abmeldung, behalten sich die Schulen eine anderweitige Verfügung über den Schulplatz vor.

Weitere Hinweise können der jeweiligen Homepage der Schule entnommen werden. Für die Berufsbildenden Schulen am Museumsdorf ist es die www.bbsam.de und für die Berufsbildenden Schulen Technik die www.bbst-clp.de.