Cloppenburg Die Oberschule Pingel Anton hat nun 102 Schüler aus den Jahrgängen neun und zehn entlassen. Ein ökumenischer Gottesdienst mit dem Schwerpunktthema Umwelt und „Fridays for Future“ in der evangelischen Kirche in Cloppenburg eröffnete die Feierlichkeiten.

Die anschließende feierliche Zeugnisübergabe in der schuleigenen Mensa wurde von der Schulband und dem Rap einiger Lehrer musikalisch umrahmt. Im Anschluss daran füllten die Schülerinnen und Schüler eine Zeitkapsel mit ihren Wünschen und Träumen.

Den erweiterten Sekundarabschluss I und damit die Berechtigung, das Gymnasium zu besuchen, erreichten insgesamt 34 Jugendliche, 44 Jugendliche schafften den Sekundarabschluss I Realschule, sieben Mal wurde der Sekundarabschluss Hauptschule vergeben. 17 Jungen und Mädchen erhielten den Hauptschulabschluss. Als Jahrgangsbeste wurden bei der Zeugnisübergabe Karina Morev (10 Ha), Alina Siemer (10 Ra), Aylin Varal (10 Rb) sowie Khodadad Morid (10 Rc) ausgezeichnet.

Oberschuldirektor Johannes Bockhorst sprach von einem „guten Jahrgang“ und verwies zunächst auf die ursprüngliche Bedeutung aus dem Bereich der Winzerei: „Je besser die Pflanze ist, desto besser sind die Früchte und somit dann auch der daraus gewonnene Wein.“ Sehe man die Abschlussschüler als Ergebnis hervorragender Weintrauben, müssten die Pflanzen – Familien und Eltern der Schüler – hervorragend sein. „Einen erheblichen Anteil an eurem guten Gelingen haben neben euren Eltern auch die Lehrkräfte, die euch in den letzten Jahren zur Blüte und vollen Frucht gebracht haben“, stellte Bockhorst fest. „Ihr sollt jetzt in die Welt hinausgehen und eure Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter entfalten und umsetzen, denn euch steht die Welt offen, so wie noch keinen Generationen davor.“

Lobend stellte Bockhorst zudem heraus, dass in Zeiten des Nachdenkens über Umweltsünden auf das Steigen von Luftballons verzichtet wurde. Bockhorst rief die Abschlussschüler auf: „Mischt euch ein! Kümmert euch! Macht euch schlau! Seid kritisch und sagt eure Meinung!“

Cloppenburgs Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese verwies in seiner Rede auf ein Zitat von Benjamin Britten: „Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück.“ Man lerne für das Leben, so Wiese, und man müsse sich Herausforderungen stellen.

„Ihr werdet nun neue Wege einschlagen“, wusste Elternvertreterin Elke Oltmann. „Wege mit unterschiedlichen Wünschen, Hoffnungen, aber auch Ängsten, aber die Lehrer haben euch für das, was kommt, fit gemacht.“

Schülersprecher Dlofan Kasim dankte im Namen der Mitschüler den Lehrern und Eltern. Gute Wünsche gaben die Vertreterinnen der neunten Klassen, Alisa Popp und Emily Paskow, ihren Mitschülern mit auf den Weg. Den krönenden Abschluss eines gelungenen Tages bildete am Abend der gemeinsame Abschlussball im Haus Maria Rast in Bethen.