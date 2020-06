Option zur Betreuung in Ferien

Cloppenburg Aufgrund der weiterhin bestehenden Corona-Krise kann die gewohnte Ferienbetreuung der städtischen Anbieter in diesem Sommer nicht stattfinden. Da viele Familien jedoch darauf angewiesen sind, bietet die Rote Schule gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus vom Sozialdienst katholischer Frauen und dem Netzwerk Familienzentrum Schwedenheim in den Sommerferien eine Notbetreuung an. Sie ist in reduzierter Gruppengröße für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren angedacht. Das Angebot richtet sich an Eltern, die in den kritischen Infrastrukturen sowie der Daseinsvorsorge arbeiten und keine andere Möglichkeit haben, ihr Kind bzw. ihre Kinder in den Ferien zu betreuen.

Die Betreuung der Kinder soll vom 16. Juli bis einschließlich 26. August in der Roten Schule, vom 16. Juli bis 9. August im Mehrgenerationenhaus und vom 20. Juli bis 14. August im Schwedenheim angeboten werden. Pädagogische Kräfte der jeweiligen Einrichtungen wollen trotz der ungewöhnlichen Umstände für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. Teilnehmen können auch die zukünftigen Erstklässler.

Die Kosten liegen bei einer Betreuung halbtags von 7.30 bis 13 Uhr bei 25 Euro pro Woche. Bei entsprechendem Bedarf wird eine Ganztags-Betreuung für 40 Euro die Woche angeboten. Und auch weitere Zeiten können vereinbart werden. Es werden feste Bring- und Abholzeiten festgelegt.

Je nach Bedarf kann es sein, dass Gruppen zusammengelegt werden müssen. Anmeldungen werden ab dem 21. Juni schriftlich entgegengenommen.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular erhalten Interessierte in den teilnehmenden Einrichtungen und im Internet unter