Cloppenburg Die Ferien neigen sich langsam dem Ende zu. Aber bevor die Kinder, Jugendlichen und Lehrer wieder in die Klassenräume einziehen können, müssen zunächst die Bauarbeiter abrücken. Während der Ferien wurde in den Schulen im Cloppenburger Stadtgebiet fleißig gearbeitet.

Neue Dachpfannen

An der Antonius von Padua Grundschule in Bethen musste das Dach saniert werden. „Die Dachpfannen der 1950 gebauten Schule waren altersbedingt teilweise von Rissen durchgezogen. Bereits 2017/2018 waren Teile des Daches neu gedeckt worden. In diesem Sommer folgen die restliche 615 Quadratmeter Dachfläche“, heißt es aus der Pressestelle des Cloppenburger Rathauses.

Die Arbeiten würden genutzt, um noch vorhandene Hohlräume zu dämmen. Auch die Dachgauben und Regenrinnen sollen im Zuge der Maßnahme erneuert werden. Damit die Kinder nach den Sommerferien wieder gefahrenlos auf ihrem Schulhof toben können, sollen die ersten zwei Abschnitte, die im vorderen Teil der Schule liegen, bis zum 15. August fertig gestellt werden, heißt es von der Stadt. Der dritte Abschnitt liege auf der rückwärtigen Seite der Schule und grenze nicht an den Schulhof. Die Investitionssumme liegt bei ca. 95 000 Euro.

An den Außenanlagen der Johann-Comenius-Oberschule werden derzeit laut Stadt noch Rest-Arbeiten erledigt. Die Schule bekommt vier neue Klassenräume, im Sommer 2018 waren die Bauarbeiten gestartet. Nach zwölf Monaten Bauzeit und einem Investitionsvolumen von etwa einer Million Euro sollen die Arbeiten noch im Sommer beendet werden, so die Pressestelle der Stadt.

Umbau in Herbstferien

Ende August rechnet man auch mit der Fertigstellung der Erweiterung der Mensa an der Paul-Gerhard Grundschule. Die Außenanlagen sollen im September fertig sein, die Umbauarbeiten der Aula im Obergeschoss sollen laut Stadt in den Herbstferien gemacht werden. In diesem Zeitraum sind auch die Umbauarbeiten zum Werkraum vorgesehen. Während der Bauzeit von zehn Monaten ist hier etwa eine Million Euro investiert worden.

Zwei Gruppen fertig

€Nur teilweise fertig sind die Bauarbeiter in der Kindertagesstätte „Du und Ich“. Hier konnten zum 1. August schon zwei Gruppen starten, insgesamt ist die Erweiterung um fünf Gruppen geplant. Die restlichen Gruppen sollen laut Stadtverwaltung nun im Anschluss fertiggestellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,33 Millionen Euro.

€An der Grundschule Galgenmoor finden seit Ende Juli Bodenbelagsarbeiten statt, der Kostenpunkt liegt bei 12 000 Euro. An der Oberschule Galgenmoor wird ebenfalls am Bodenbelag gearbeitet, hier werden 5500 Euro investiert. Die Ferien wurden außerdem dazu genutzt, an der Roten Schule den WC-Bereich im Obergeschoss umzunutzen. An der Kindertagesstätte „Die Arche“ ist zudem schon gestrichen worden – sowohl der Außenanstrich des Gebäudes als auch ein Renovierungsanstrich in einem Gruppenraum sind bereits fertig, heißt es von der Stadt.

Sieht so aus, als könnten die Schüler und Kindergartenkinder am kommenden Donnerstag ungehindert in den Alltag starten.