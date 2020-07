Schulabschluss In Cloppenburg: Schüler der Oberschule Pingel Anton sollen „mutig, interessiert und offen“ sein

Cloppenburg Mit einzelnen Feierstunden im Klassenverbund hat die Oberschule Pingel Anton nun ihre 113 Abschlussschüler verabschiedet. „Na klar, es hätte alles anders kommen sollen, es wäre alles anders gewesen, Ihr und wir hätten uns Euren Abschlusstag und auch die Tage vorher anders vorgestellt“, war sich Oberschuldirektor Johannes Bockhorst bewusst. Anders, das wäre wie in den Vorjahren ein gebührender Abschlussstreich in der Schule sowie am Abschlusstag ein Festakt mit rund 300 Menschen und ein festlicher Abschlussball am Abend gewesen.

In diesem Jahr aber durfte jeder Schüler maximal zwei Begleitpersonen mitbringen. Kein Auftritt der Schulband, stattdessen Musik vom Band. Grußworte von Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese, der Schüler Nick Horn und Melanie Braun, der Vorsitzenden der Elternvertretung Kerstin Kohlsdorf, der Schülersprecherin Lara-Marie Kohlsdorf sowie von Pastor Andreas Pauly (evangelische Kirche) und Manfred Quatmann (katholische Kirchengemeinde St. Andreas) wurden als Videobotschaft eingespielt. Auch der übliche Händedruck oder eine herzliche Umarmung fehlten.

In seiner kurzen Rede machte Bockhorst auch Mut: „Es wird weitergehen. Ihr werdet weiter gehen. Die Welt ist auch weiterhin eine wunderbare Welt, die euch Chancen und Wege bereit stellt, die ihr ergreifen könnt.“ Die Abschlussschüler seien die neue Generation, die alles zum noch Besseren führen könne und werde. Auch Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese machte deutlich: „Wir brauchen viele junge Menschen, die uns helfen, unser Land, unsere Region zu entwickeln.“ Er erinnerte außerdem daran, dass das Lernen nie vorbei sei.

Wichtig waren den Rednern auch die guten Wünsche. „Ich möchte, dass Ihr bei aller notwendigen Vorsicht mutig, interessiert und offen durch die Welt geht, das Gute in der Welt und Euren Mitmenschen seht und Euer positives Weltbild stärkt“, sagte der Oberschuldirektor.

Nach rund 45 Minuten waren die einzelnen Feierstunden vorbei. Den erweiterten Sekundarabschluss I und damit die Berechtigung, das Gymnasium zu besuchen, erreichten insgesamt 31 Jugendliche, 56 Jugendliche schafften den Sekundarabschluss I Realschule, fünf Mal wurde der Sekundarabschluss Hauptschule vergeben, 19 Jungen und Mädchen erhielten den Hauptschulabschluss und zwei den Abschluss der Förderschule im Förderschwerpunkt Lernen.

Als Jahrgangsbeste wurden Konrad Stroh (10 Ha), Kim Wesendrup (10 Ra), Mike Sauer (10 Rb) und Tim Dominik Focke (10 Rc) ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde Konrad Stroh für sein besonderes soziales Engagement geehrt.