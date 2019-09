Cloppenburg Nur 44 Prozent der Cloppenburger Viertklässler hatten am Ende des Schuljahres 2018/ 2019 das Bronzeabzeichen – und galten damit als schwimmsicher. Ein Jahr davor waren es 58 Prozent gewesen. 19 Prozent der Viertklässler galten zum Sommer als Nichtschwimmer. Diese Zahlen hat die Stadtverwaltung am Mittwochabend dem Schulausschusses im Rathaus präsentiert. „Wir finden die Zahlen erschreckend“, kommentierte CDU-Ratsherr Prof. Dr. Marco Beeken. Er forderte, gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln, um die Zahl der sicheren Schwimmer zu erhöhen. Es müsse der Anspruch aller sein, dass jeder Schüler, der auf eine weiterführende Schule wechselt, sicher schwimmen könne.

Stadträtin Petra Gerlach erläuterte, dass sich natürlich die (Nicht)-Nutzung des Soestebads auf die Schwimmsicherheit ausgewirkt habe. SPD-Ratsherr Andreas Borchers wollte von den anwesenden Schulleitern wissen, wie sich die Schwimmzeiten im Soestebad nach der Wiedereröffnung entwickelt hätten. Dabei fragte er nach den so genannten Kooperationsgruppen. Im Rahmen des Ganztagsschulbetriebs bis 15.15 Uhr wurden in den vergangenen Jahren noch freie Zeiten im Soestebad für die Durchführung von schulübergreifenden Schwimmkursen erworben.

Vor der Schließung des Soestebads habe es drei Kooperationsgruppen der Grundschule Galgenmoor gegeben, erläuterte Ralph Meyer, UWG-Ratsherr und Rektor der Grundschule. Mittlerweile werde an seiner Schule nur noch eine Kooperationsgruppe angeboten, weil es an Personal seitens des Soestebads fehle. Insgesamt sind beim Soestebad sieben Kooperationsgruppen untergebracht, teilt Stadt-Pressesprecherin Benita Meyer am Donnerstag auf NWZ-Nachfrage mit.

Außerdem seien die Kosten für das zusätzliche Schwimm-Angebot seitens des Soestebades gestiegen – und die würden von der Landesschulbehörde in Zukunft wohl nicht mehr weiter bezahlt, ergänzte Ingo Götting, Rektor der Grundschule St. Andreas. So werde dieser ergänzende Schwimmunterricht künftig nicht mehr in Cloppenburg angeboten werden, erläuterte Götting weiter.

Stadträtin Gerlach bestätigte, dass es im Soestebad zwei vakante Stellen gebe. Es werde aber mit Hochdruck daran gearbeitet, diese wieder zu besetzen. Darüber hinaus trage die Stadt Cloppenburg für dieses Schuljahr noch die Kostendeckung für die Kooperationsgruppen – eine Finanzierung sei also derzeit noch sicher gestellt. Wie das Angebot auch weiter vorgehalten werden könne, müsse und werde weiter Thema für das Soestebad und Badleiter Kai Sudowe sein, so Gerlach.