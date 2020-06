Schule: Auch ohne Frühstück gibt’s Geld für guten Zweck

Cloppenburg In Zeiten von Corona ist Vieles anders. Auch das alljährliche „Weiße Frühstück“ als Spendenaktion der BBS Technik Cloppenburg für einen guten Zweck konnte nicht wie gewohnt stattfinden. Ausfallen musste nur das Frühstück, nicht aber die gute Tat dahinter.

Inga Puzicha, Simone Siemer und Christa Anneken als Orgateam waren sich einig, auch in diesem Jahr ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Gerade als sich das Team Gedanken über die Art und Weise der Aktion machte, meldete sich Werner Rosemeyer aus Löningen, der sich als Organisator der Hilfsorganisation „Der kleine Nazareno“ in Kooperation mit seinem in Brasilien lebenden Bruder Bernando für Straßenkinder in Brasilien stark macht.

Schon einmal wurde diese Organisation durch die BBS Technik unterstützt, wobei die Spende zum Beispiel für die Schul- und Berufsausbildung für Straßenkinder gebraucht wird. Seitdem hält Rosemeyer Inga Puzicha auf dem Laufenden.

Die Lage in Brasilien sei seit Ausbruch der Pandemie noch verheerender. Alle fünf Tage verdoppele sich die Zahl der an dem Virus gestorbenen Menschen – ein Albtraum, wie Rosemeyer schreibt. Nach diesen erschreckenden Meldungen zögerten die neunjährige Tochter Lene Puzicha und deren Freundin Theresa nicht lange. Sie begannen, in der Nachbarschaft Geld zu sammeln. Und das Orgateam hatte seinen Spendenempfänger gefunden.

Anstatt eines gemeinsamen Frühstücks wurden im Lehrerzimmer weiße Tüten mit Süßigkeiten gegen eine Spende angeboten, um den Einsatz der Mädchen zu unterstützen. Schnell füllte sich das Spendenglas. Einige Lehrer animierten sogar Schüler, sich zu beteiligen. In kurzer Zeit kamen 501,73 Euro zusammen, die wieder einmal ein Zeichen der Hoffnung setzen.