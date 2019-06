Cloppenburg „Wir können nicht nur Schule – wir können auch feiern!“ Getreu diesem Motto lädt das Clemens-August-Gymnasium am Samstag, 22. Juni, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr alle ein, die mit der Schulgemeinschaft feiern möchten und einen Blick hinter die ehrwürdigen Mauern des mittlerweile 105 Jahre alten Gebäudes werfen wollen. Die Familien der Schüler sind ebenfalls herzlich willkommen, betont das CAG. Ebenso freut sich die Schule über den Besuch zukünftiger Fünftklässler und aller Interessierten.

Schule ist mehr als nur Unterricht – davon können sich alle Besucher überzeugen lassen, denn es wird auf dem riesigen Schulgelände einiges geboten: Spiel- und Mitmachaktionen, Ergebnisse unterrichtsgebundener Projekte, Aufführungen der Musik- Theater- und Musicalgruppen und sportliche Aktivitäten werden von den Schülern eindrucksvoll präsentiert. Wer die Fachräume kennenlernen will oder sich ein Bild vom Stand der Digitalisierung in der Schule machen möchte, kann an den Schulführungen teilnehmen und wird von Schülern und Lehrern kompetent über alles informiert. Selbstverständlich ist für das leibliche Wohl gesorgt, dabei werden alle Speisen und Getränke unter dem Aspekt der umweltbewussten Nachhaltigkeit angeboten.

Die Auftaktveranstaltung wird von den Jazzorchestern der Schule gestaltet: Schon am Freitagabend, 21. Juni, werden die beiden Bigbands JazzTeens und CAJAZZO um 19.30 Uhr das Sommerfest offiziell in der Aula der Schule eröffnen. Karten sollten sollten über das Sekretariat der Schule im Vorverkauf erworben werden, teilt die Schule mit, da mit vielen Besuchern an der Abendkasse gerechnet wird. Der Eintritt beträgt für Erwachsene sechs und für Schüler drei Euro€.