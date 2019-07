Cloppenburg Das Soestebad bietet wieder neue Kurse an. Neben Kinderschwimmen und Aquafitness steht auch Erwachsenen- und Schwangerenschwimmen im Programm. In einigen Kursen sind noch Plätze frei.

Viele Erwachsene können nicht schwimmen – ob aus Angst vor Wasser oder weil sie nie eine Gelegenheit hatten, es zu lernen, heißt es in der Ankündigung. Doch zum Schwimmen lernen sei es nie zu spät. Im Einsteigerkurs des Soestebads lernen die Erwachsenen, sich sicher in allen Wassertiefen zu bewegen und kurze Schwimmstrecken zu bewältigen. Der Kurs findet immer montags von 20.15 bis 21 Uhr statt und kostet für sieben Einheiten 49 Euro€. Der Eintritt muss je Termin zusätzlich gezahlt werden, allerdings lassen sich hierfür Rabatte wie der Familienpass, Hansefit oder der Wertcoin anwenden.

Schwimmstil verbessern

Wer bereits sicher im Wasser unterwegs ist und gerne etwas schneller werden möchte, kann sich zum Stilschwimmen für Erwachsene anmelden. Jeden Montag von 20.15 bis 21 Uhr werden die Schwimmtechniken verbessert und individuelle Trainingsprogramme geschwommen. Sechs Einheiten kosten 42 Euro zuzüglich Eintritt.

Auch für Schwangere gibt es ein spezielles Angebot. Immer samstags von 10.30 bis 11.15 Uhr findet der Aquafitkurs für Schwangere statt. Das dosierte und angepasste Training im angenehm warmen Wasser erzeugt ein neues Körpergefühl, hält während der Schwangerschaft fit und schafft eine besondere Beziehung zwischen Mutter und ungeborenem Kind, heißt es in der Ankündigung. Sechs Einheiten kosten 30€ zuzüglich Eintritt.

Rückbildung im Wasser

Nach der Geburt sorgt der Aufbaukurs für eine gezielte Rückbildung und die Stärkung der durch die Schwangerschaft beanspruchten Muskeln. Unter der Anleitung einer lizensierten Trainerin trainiert jede Teilnehmerin für sich und trotzdem in der Gruppe. Immer montags von 20 bis 20.45 Uhr geht es ins kühle Nass. Die Kosten für den Aquafitkurs nach der Geburt betragen für sieben Einheiten 35€ Euro zuzüglich Eintritt. Weitere Angebote für Erwachsene sind Aquacycling, Aquapower, Wassergymnastik und Aquafitness. Zusätzlich bietet das Soestebad Baby-, Kleinkinder, und Kinderschwimmkurse an. Anmeldungen an der Kasse oder: