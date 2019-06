Cloppenburg Unter dem Motto „Wir können nicht nur Schule – wir können auch feiern!“ feierte das Clemens-August-Gymnasium in Cloppenburg am Sonnabend ein großes Sommerfest. Eltern, Geschwister, Ehemalige und auch die zukünftigen Fünftklässler hatten an diesem Tag die Gelegenheit, die Schule und ihr breitgefächertes Angebot einmal von einer anderen Seite, jenseits vom Schulalltag, kennenzulernen.

Das Angebot traf auf großes Interesse. „Die Schüler und Lehrer haben echt ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Meine Tochter ist ganz begeistert und kann es gar nicht erwarten, nach den Sommerferien auch zum CAG zu gehen“, zeigt sich eine Mutter rundum begeistert von der großartigen Atmosphäre und dem vielfältigen Angebot.

Die Ideen wurden zum großen Teil im Rahmen einer Projektwoche entwickelt, bei der die Schüler unter 65 verschiedenen Themen wählen konnten. Aber auch im Klassenverband haben die Schüler verschiedene Mitmach-Aktionen, Präsentationen und Projekte erarbeitet, die sie den Besuchern mit viel Begeisterung und Spaß präsentierten. Die Bandbreite reichte von Theateraufführungen, Live-Musik, physikalischen und chemischen Experimenten über die Präsentation von Fremdsprachen bis hin zum Sportparcours und Tanz.

Die RocKids, das CAG-Orchester, die Musicats sowie die Bläser- und Chorklassen sorgten mit ihren Auftritten für musikalische Unterhaltung und ernteten von den Zuhörern viel Applaus. In einer Geisterbahn konnten sich die Besucher gruseln, im Escape-Room wurden Rätsel gelöst, unter der Discokugel wurde Karaoke gesungen, und wer sich traute, konnte sich beim Wahrsagen die Zukunft voraussagen lassen.

Aber auch Wissenswertes über die unterrichteten Fremdsprachen, die Römerzeit, die Geschichte der Schule und der Stadt Cloppenburg wurde präsentiert. Der Umweltschutz kam an diesem Tag ebenfalls nicht zu kurz. So hat das Gymnasium auf Einweggeschirr verzichtet und Plastikstrohhalme durch Nudeln ersetzt und Insektenhotels angeboten. Die Umwelt-AG stellte ihre Projekte vor. Im naturwissenschaftlichen Trakt konnten die Besucher selbst zum Forscher werden und ein Lungenmodell basteln, die Funktionsweise des Herzens und des Auges erkunden oder aus Rotkohl einen chemischen Indikator gewinnen.

Bereits am Freitagabend fand zum Auftakt das gut besuchte Konzert der beiden Bigbands JazzTeens und Cajazzo statt.