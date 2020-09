Sozial: Rikscha sorgt bei Schülern für Mobilität

Cloppenburg Ausflüge in die Cloppenburger Innenstadt oder durch das Stadtgebiet sind für einige Schüler der Förderschule St. Vincenzhaus nicht so einfach möglich. 185 Schüler besuchen die Förderschule Lernen und Förderschule Geistige Entwicklung aktuell. Und einige von ihnen sind in der Mobilität eingeschränkt, berichtet Schulleiter Johannes Meyer. „Die Schüler wollen mobil sein. Einige von ihnen sitzen aber im Rollstuhl oder können auch kein Dreirad fahren. Andere Kinder können keine längeren Strecken zu Fuß zurücklegen.“

Damit kleinere Ausflüge eben doch möglich sind, freuen sich die Schüler nun über eine Rikscha. „Der Lehrer kann treten, und bis zu zwei Schüler können vorne Platz nehmen. Der Rest der Klasse kann zu Fuß nebenher gehen oder das Fahrrad nehmen“, freut sich Schulleiter Meyer. Die Rikscha hat insgesamt 9350 Euro gekostet, mit 5000 Euro hat die Heinrich-Kalkhoff-Stiftung aus Cloppenburg die Anschaffung unterstützt.

Diese hat zum Ziel, Jugendliche im Ausbildungsbereich, wissenschaftliche Projekte oder karikative Institutionen zu fördern, erzählen Heinz-Josef Schröder (Stiftungs-Vorstand) und Bettina Kalkhoff-Schafmeyer (Beirat) beim Termin in der Schule. Ende September wird wieder entschieden, wer sich über das Geld freuen darf. 12 000 Euro stehen sonst zur Verfügung, im vergangenen Jubiläumsjahr – die Kalkhoff-Werke blickten auf 100 Jahre Firmengeschichte zurück – wurden sogar 25 000 Euro ausgeschüttet. Empfänger müssen im Landkreis Cloppenburg beheimatet sein.

Die Schüler der Klasse 6 b bedankten sich stellvertretend mit einem Danke-Foto bei den Vertretern der Stiftung. Die Rikscha wurde bereits mit einem Spuckschutz ausgestattet, um auch in Corona-Zeiten für Erlebnisse zu sorgen. Denn diese sind an der Förderschule besonders wichtig, betonen Meyer und Konrektor Oliver Klose-Sandner. Mit vielen gemeinsamen Aktivitäten wie Kanu-Ausflügen oder einer Klassenfahrt inklusive Skifahrt werden die Schüler gefördert. 85 Kinder leben neben der Schule in den Wohngruppen des St. Vincenzhauses. Die Kinder, die häufig nicht auf der Sonnenseite des Lebens aufwachsen, wie Schulleiter Meyer erläuterte, würden im Schulalltag so Erfahrungen sammeln, die ihnen das Elternhaus häufig nicht bieten könne. Deswegen sei die Schule froh über jede finanzielle Unterstützung.