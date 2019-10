Cloppenburg Im Bereich Pflege werde im Kreis Cloppenburg und in der Region größtenteils gute Arbeit geleistet. Das erklärten Heimaufsicht Sven Unnerstall und dessen Amtskollege Martin Richter (beide Kreisverwaltung Cloppenburg) bei der Konferenz der Heimaufsichten Weser-Ems in Cloppenburg. Dazu hatten sich 21 Kollegen aus den umliegenden Nachbarlandkreisen und Vertreter der Fachaufsicht aus dem Sozialministerium in Hannover im Kreishaus eingefunden.

Auf der Tagesordnung standen die Themen generalisierte Ausbildung, Fachkräftemangel und das zukünftige Vorgehen bei Kontrollen. „Wir haben festgestellt, dass die Arbeitsbelastung in allen Heimen hoch ist und die Pflegelandschaft derzeit großen Veränderungen unterworfen ist. Dazu herrscht in vielen Einrichtungen Personalmangel“, fasste Unnerstall Erkenntnisse des Treffens zusammen.

Ein wichtiges Thema war die eingeführte Personalverordnung zum niedersächsischen Heimrecht. Eine zur Bewohnerzahl angemessene Pflege- und Fachkraftquote seien wesentliche Indikatoren für eine qualifizierte Pflege und Betreuung. Die Abfrage zeigte hier einen besonderen Handlungsbedarf für alle Akteure auf. Insbesondere der Mangel an Pflegekräften führt zu einer angespannten Versorgungssituation in den Einrichtungen. Der hohe Personalbedarf habe bereits zur Folge, dass Betten in den Einrichtungen wegen Personalmangels nicht belegt werden könnten. „Hier herrscht ein Zwiespalt zwischen guter Versorgung und Wirtschaftlichkeit. Hier ist die Heimaufsicht gefordert, damit die Pflege sichergestellt wird“, betonte Unnerstall.

Die Konferenzteilnehmer legten unter anderem ein einheitliches Vorgehen im Umgang mit scheinselbstständigen Pflegekräften fest und berieten über die Durchführung von unangemeldeten Prüfungen der Pflegeeinrichtungen am Wochenende oder in den Abendstunden. „Durch Scheinselbstständigkeit arbeiten Pflegekräfte oft mehr Stunden als zulässig für mehrere Arbeitgeber. Dadurch steigt die Fehleranfälligkeit. Deswegen sind regelmäßige Kontrollen sehr wichtig“, meinte Unnerstall.

Im Ergebnis stellten die Vertreter der Heimaufsichten fest, dass die regelmäßigen Heimbegehungen als Qualitätsmaßstab unverzichtbar seien. Ferner sei ein hoher Abstimmungsbedarf und Austausch mit den Einrichtungen erforderlich. Zukünftig wollten sich die Heimaufsichtsbehörden auch weiterhin austauschen und fachliche Fortbildungen organisieren.

Die Konferenzteilnehmer befassten sich außerdem mit der ab dem 1. April 2020 einzuführenden generalisierten Ausbildung. Die soll zukünftig nicht mehr nur in Alten- und Pflegeheimen erfolgen, sondern zusätzlich mit einem Ausbildungsanteil im Krankenhaus.