Cloppenburg Die beiden sozialpädagogischen Wohngruppen für Kinder und Jugendliche am Schaalseeweg und an der Sonnenblumenstraße in Cloppenburg bestehen seit 25 Jahren. Diese Einrichtungen der Jugendburg Heilig-Kreuz-Stift waren vorher Haus eins und zwei im ehemaligen St. Vincenzhaus an der Soestenstraße.

Das Jubiläum wurde jetzt mit einer Feierstunde begangen. Um 14 Uhr trafen die ersten Gäste in der Wohngruppe Sonnenblumenstraße ein. Die Bewohner hatten das Haus geschmückt und ein offenes Gartencafé organisiert. Um 16.30 Uhr begann in der Wohngruppe Schaalseeweg eine offene Grillparty. Als Gäste wurden Nachbarn, Kooperationspartner, Kuratoren der Stiftung, Unterstützer, ehemalige Mitarbeiter sowie ehemalige Kinder und Jugendliche willkommen geheißen.

Erziehungsleiter Rainer Bernholt begrüßte im Namen der Einrichtung die Gäste. In der Wohngruppe Sonnenblumenstraße wurden seit 1994 186 Kinder und Jugendliche betreut und am Schalseeweg 168. Neben diesen 354 jungen Menschen, die eine Zeit lang im Auftrag des Jugendamts in den Wohngruppen lebten, waren in dieser Zeit 75 angestellte Mitarbeiter sowie 175 Ausbildungspraktikanten in den Wohngruppen aktiv. So lebten und arbeiteten rund 600 Personen in diesen beiden Wohngruppen.

Ziel der Betreuung ist immer, die Kinder und Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit und Entwicklung zu fördern, um ihnen Bildungschancen und berufliche Entwicklung zu ermöglichen. Aktuell sind fünf Jugendliche dieser beiden Wohngruppen in einer beruflichen Ausbildung. Viele der jungen Menschen halten über viele Jahre Kontakt zu den Betreuerteams und besuchen immer wieder „ihre Wohngruppe“.