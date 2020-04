Unterricht Daheim In Der Corona-Krise: CAG-Elternrat übt scharfe Kritik an ULF-Chef Weber

Cloppenburg Scharfe Kritik haben der Vorsitzende des Stadtelternrats, Arvid Romey, und dessen Stellvertreterin Michaela Paschen in einem offenen Brief am Leiter des Cloppenburger Gymnasiums Liebfrauenschule (ULF), Andreas Weber, geübt. Dieser hatte in einem am 6. April veröffentlichten Bericht unter anderem erklärt, dass quasi 100 Prozent seiner Schüler online in fast allen Fächern unterrichtet würden. „Wir lassen unsere Schüler nicht rumgammeln“, so Weber wörtlich.

Der Tenor dieses Artikels impliziere, so Romey und Paschen, dass sich nur das ULF in Zeiten der Corona-Krise „quasi per Fernwartung“ um seine Schüler kümmere und „an den fiesen Schulen in staatlicher Trägerschaft“ nichts dergleichen passiere. Beide Stadtelternratsvorsitzende führen im Übrigen auch den Schulelternrat am Clemens-August-Gymnasium.

Diesem von Weber vermittelten Eindruck – so Romey und Paschen – müssten sie energisch widersprechen. „An allen uns bekannten Schulen im Landkreis wurden und werden den Schülern Aufgaben zur Verfügung gestellt: über schuleigene Server, per Post, oder sie liegen zur Abholung bereit.“ Denn es gebe sie noch, die Haushalte ohne Internetanschluss oder nur mit einem PC, der von Eltern im Home-Office besetzt sei. Einige Schüler müssten gar auf ihre kleinen Geschwister aufpassen, deren Kita geschlossen hat.

Und was sei mit denjenigen Kindern, deren Eltern derzeit in systemrelevanten Berufen Doppelschichten schieben müssten, um die Gesellschaft zu stützen? Hätten diese Eltern nach der Arbeit noch die Kraft, ihre Kinder mit Aufgaben zu versorgen?

Ob deren „Hausarbeiten“ derzeit gebührend beachtet würden, erscheine „in unseren Augen“ – so Romey und Paschen – irrelevant. Psychologen befürchteten einen Anstieg häuslicher Gewalt aufgrund der bestehenden Zukunftsängste und mahnten ein besonnenes Handeln an. „Dann brauchen wir eine solche Aussage wie die von Ihnen nicht, die uns offensichtlich überlegen lassen soll, ob unsere Kinder die ,richtige’ Schule besuchen“, kritisieren die beiden CAG-Schulelternratsvorsitzenden den ULF-Schulleiter.

„Lieber Herr Weber, wir möchten Ihnen an dieser Stelle eines ganz klar sagen: keine Schule lässt ihre Schüler rumgammeln.“ Alle Lehrer leisteten gerade derzeit hervorragende Arbeit und versorgten ihre Schüler mit Aufgaben.

Nebenbei sei auch noch folgendes zu bemerken: Kultusminister Grant Hendrik Tonne habe in seinem Erlass vorgegeben „...dass der Unterrichtsbetrieb ... nicht mehr stattfindet und ersatzlos ausfällt“. Bewertungen der von den Schülern in Heimarbeit erledigten Aufgaben könnten daher nicht vorgenommen und sicherlich nicht zur Notenfindung herangezogen werden. Einer rechtlichen Überprüfung einer solchen Vorgehensweise würden die Eltern gelassen entgegensehen.

„Abschließend möchten wir noch einmal sagen, dass uns Ihr Verhalten als Leiter einer Schule in katholischer Trägerschaft mit Fremdscham erfüllt. Uns ist nicht klar, warum Sie diese weitweite Krise nutzen, um Ihre Schule zu profilieren. Wir müssen in dieser ohnehin schon schwierigen Situation den Druck in den Familien nicht noch erhöhen“, so Romey und Paschen.