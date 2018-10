Cloppenburg Ein Spielteppich und Legobausteine laden zum Bauen ein, am großen Esstisch in der Küche wird gemeinsam gegessen und die Schreibtische im Lernraum sollen den Kindern Raum geben, um sich auf die Hausaufgaben zu konzentrieren. Die Tagesgruppe „Mittendrin 2“ der Jugendburg Heilig-Kreuz-Stift an der St.-Michael-Straße in Cloppenburg bietet für sechs Kinder das ideale Umfeld für ihren Nachmittag.

Die neue Gruppe wurden am Dienstag mit einem Eltern-Kind-Café als zweiter Standort für eine Tagesgruppe der Stiftung offiziell eröffnet. Betreut werden hier in der Woche von Schulende bis etwa 17.30 Uhr Kinder mit psychosozial belastenden Lebenserfahrungen, mit Verhaltensauffälligkeiten – häufig in der Schule –, mit Entwicklungsverzögerungen oder mit kognitiven Einschränkungen.

Die Gruppe war nötig geworden, erläutert Erziehungsleiterin Hiltrud Junker-Paschertz, weil vom Jugendamt des Landkreises immer mehr Anfragen für eine Unterbringung in Tagesgruppen kamen. Die Jugendburg kaufte das ältere Einfamilienhaus, renovierte es und richtete es kindgerecht ein, und nach etwa zwei Monaten war ein neuer Ort zum Spielen und Verweilen für die Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren entstanden. Betreut werden die Kinder hier von Erzieher Alfred von Döllen und Heilerziehungspflegerin Sabine Flerlage sowie Kathrin Hebber als Bundesfreiwilligendienstlerin.

„Die Kinder werden von uns von der Schule abgeholt, dann wird gemeinsam gegessen. Anschließend machen die Mitarbeiter mit den Kindern zusammen die Hausaufgaben an ihren eigenen Schreibtischen“, erläutert Junker-Paschertz. Auch der weitere Nachmittag wird gestaltet: Mit Spielen im Garten oder Aktivitäten an der frischen Luft, einem Gesellschaftsspiel oder einer Runde an der Spielekonsolen – aber nur für 20 Minuten pro Woche. Gegen halb sechs werden die Kinder nach Hause gefahren.

Insgesamt 16 Plätze stehen in den beiden Tagesgruppen der Jugendburg zur Verfügung, drei sind derzeit frei. Die Kinder werden über das Jugendamt vermittelt, sagt Junker-Paschertz. Die Kinder würden vorher im Unterricht auffallen, hätten zuhause niemanden zum Lernen, die Eltern seien berufstätig oder sind überfordert.