Cloppenburg Ab sofort werden Anmeldungen für das Ferienprogramm, das von der Cloppenburger Stadtjugendpflege in Zusammenarbeit mit vielen Jugendvereinen und Gruppen erstellt wurde, online angenommen. Das Programm liegt ab sofort in der „Roten Schule“ bereit und wurde auch an den entsprechenden Schulen verteilt. Dies teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Eine Anmeldung ist auch in diesem Jahr wieder online unter www.clp-jugend.de möglich. Kinder und Jugendliche, die sich in diesem Jahr noch nicht registriert haben, sollten dies schnell nachholen. Bitte dabei nicht vergessen, die Registrierungs-Email zu bestätigen.

Bis zum 26. Juni können sich die Teilnehmer in die Wunschlisten eintragen. Am 27. Juni werden die überbuchten Veranstaltungen verlost. Im Anschluss daran werden alle Ferienpasskinder mit einer E-Mail informiert, welche Veranstaltungen sie erhalten haben.

Im Kinderferienprogramm sind wieder jede Menge Höhepunkte zu finden, wie zum Beispiel die Schools-Out-Party, viele Koch- und Backaktionen, Spielveranstaltungen, Kreativangebote und einige sportliche Aktionen – vom Segelfliegen bis zum Bubble Soccer Turnier.

Besonders großen Anklang finden immer die (Familien-) Tagesfahrten. In diesem Jahr geht es zum Heidepark Soltau, zum Serengetipark Hodenhagen, und zum Freizeitpark Schloss Dankern. Ganz neu im Programm sind die Fahrt zum Wasserski in Nethen, der Besuch der Freilichtbühne in Meppen mit dem Stück „Madagaskar“ und eine Kanutour auf der Hunte.

Die Fahrten können ab sofort telefonisch in der „Roten Schule“ verbindlich gebucht werden. Ein ganz besonderer Höhepunkt in diesem Jahr sind die „Rote Schule Kunst Kids“, die am 11. August beim Cloppenburger Kultursommers ihre Kunstwerke in der „Roten Schule“ ausstellen werden. Neben vielen Angeboten, Mitmachständen, und Ausstellungen wird zum Abschluss die Kinderband „Die Blindfische“ den besonderen Tag abrunden.

Für Fragen und zur Anmeldung stehen die Mitarbeiter der „Roten Schule“ werktags von 10 bis 16.30 Uhr unter Telefon 04471/709892 zur Verfügung.