Mord Ohne Leiche In Oldenburg Marek Glinskis neue Briefe

Oldenburger Ermittler decken weitere Lügen des Angeklagten um das spurlose Verschwinden der Polin Danuta Lysien auf. Marek Glinski war demnach am Tattag offenbar nicht in Polen wie stets beteuert. Während neue Zeugen weitere höchst spannende Hinweise liefern, verstrickt sich der 57-Jährige immer tiefer in Widersprüchen. Und ruft nun sogar den Europäischen Gerichtshof an.