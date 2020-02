Cloppenburg Mucksmäuschenstill wurde es, als die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse beim diesjährigen Vorlesewettbewerb am Lesepult Platz nahmen und vor der Jury sowie zahlreichen Eltern und Geschwistern eine Passage aus ihrem Lieblingsbuch vorlasen.

Die 18 teilnehmenden Haupt- und Realschulen, Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen hatten im Vorfeld durch eigene Wettbewerbe ihre jeweiligen Schulsieger ermittelt, die am Regionalentscheid in den Räumen des Bildungswerks teilnahmen. Nachdem sie einen bekannten Text vorgetragen hatten, mussten die Sechstklässler einen Ausschnitt aus dem ihnen unbekannten Buch „Alles Easy – Patchwork für Anfänger“ von Anja Fröhlich vorlesen. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer beeindruckten dabei nicht nur die Zuhörer, sondern auch die Jury. Anke Lammers, Christine Dickerhoff, Sandra Behrens-Jacobsen und Werner Luttmer bewerteten den Vortrag unter den Gesichtspunkten Lesetechnik, Textgestaltung und Textverständnis und hatten es nicht leicht, die Siegerin bzw. den Sieger zu ermitteln.

Mit einer sehr guten Lese-Leistung überzeugte Simon Schade aus Scharrel. Der elfjährige Schüler des Laurentius-Siemer-Gymnasiums in Ramsloh wird nun den Landkreis Cloppenburg beim Bezirksentscheid vertreten.

Organisatorin Waltraud Grever und Christiane Fiegle-Terwelp von der Buchhandlung Terwelp überreichten allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Urkunde sowie ein Buchpräsent und gratulierten ihnen zu ihren hervorragenden Leistungen.

Der Vorlesewettbewerb wird jährlich vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit den örtlichen Buchhandlungen, den Bibliotheken, Schulen und weiteren kulturellen Institutionen veranstaltet. Damit möchten die Organisatoren Freude am Lesen wecken und die Lesekompetenz der Schüler stärken. In Cloppenburg organisiert die Buchhandlung Terwelp in Kooperation mit dem Bildungswerk die Veranstaltung.