Cloppenburg „Hope (Hoffnung)-Förderzentrum“: der Name ist Programm, denn diese Initiative für ganzheitliche Kinder- und Familienhilfe in Südafrika ist ein Ort der Hoffnung, welche den am Rand stehenden Menschen Werkzeuge für ein Leben voller Möglichkeiten bietet.

Der gebürtige Cloppenburger Marco Spalke arbeitet seit 15 Jahren in Südafrika in den so genannten Townships und initiiert verschiedene Projekte, um Männern, Frauen und Familien ein menschenwürdiges Leben zu schenken. „Wir helfen nicht aus purem Aktionismus, sondern aus dem Glauben heraus“, sagte Spalke bei der Vorstellung seiner Projekte im Bildungswerk vor gut 40 Interessierten.

Mit einem Aufbau eines Waisenhauses habe alles angefangen, berichtete er. Mit sechs Kindern und drei Pflegerinnen sei er damals gestartet. Heute würden 40 Kinder betreut, „und wir konnten 2014 das Waisenhaus komplett übergeben, denn wir arbeiten nachhaltig und möchten nicht, dass die Hilfebedürftigen von uns abhängig sind“, sagte er stolz. Im „Hope-Förderzentrum“ würden verschiedene Programme zur Förderung von unter anderem Familien, Kindern und Schwangeren angeboten. Es biete warme Mahlzeiten sowie individuelle Betreuung mit Unterstützung von Ergotherapeuten und Förderlehrerinnen an.

Er erfahre immer große Unterstützung aus Cloppenburg, die die Arbeit dort erst möglich mache, sagte er dankend. Eine Initiative des Bildungswerkes, des Hauses der Senioren und der KAB Cloppenburg am Heldensamstag unter dem Motto „Fairschenkbar“ erbrachte die stolze Summe von 750 Euro. Ziel war es, durch Geben und Nehmen das eigene Leben und das Leben anderer zu bereichern. KAB-Vorsitzende Margret Abu Ghazaleh dankte bei der Übergabe des symbolischen Schecks allen Mitwirkenden und besonders Roswitha Osterbrink, die die Aktion maßgeblich geplant habe.