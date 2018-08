Cloppenburg Angeregte Gespräche, interessierte Nachfragen, Stimmengewirr – die Flure der Volkshochschule (VHS) Cloppenburg sind voller Menschen gewesen, als mehr als 120 Besucher gleichzeitig die Ausstellung „100 Jahre Frauenwahlrecht“ besucht haben. Das Besondere: Die Führungen fanden in elf unterschiedlichen Sprachen statt: Rumänisch, Englisch, Türkisch, Arabisch, Farsi, Polnisch, Russisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und Kurdisch waren vertreten.

Weiterbildung ermöglicht

Dieses besondere Angebot der VHS richtete sich an die Teilnehmer der Deutschsprachkurse. „Eines unserer Leitziele ist ,Bildung für alle’“, erläutert Kathrin Würdemann, Direktorin der Volkshochschule, dieses Pilotprojekt. „Wir wollen auch die Menschen einbeziehen, die noch dabei sind, Deutsch zu lernen, und die interessiert sind, sich in anderen Themen weiterzubilden. Sie können doch nicht erst fünf Jahre warten, bis sie auf dem Niveau ihrer Herkunftssprache mitdiskutieren können“, so die Meinung der Direktion.

Die Lehrkräfte der Volkshochschule hatten sich zur Verfügung gestellt, um das Angebot in dieser Breite für die unterschiedlichen Sprachgruppen zu ermöglichen.

Auch sie haben während ihrer Vorbereitungszeit Neues gelernt: „Mir war vorher nicht klar, dass so ein langer Zeitraum liegt zwischen dem ersten europäischen Land, das das Frauenwahlrecht ermöglicht hat – Finnland 1906 – und dem letzten Land – Liechtenstein 1984“, so eine Dozentin. Ihre Recherchen über die Situation in den jeweiligen Herkunftsländern brachten die Kollegen in die Führungen mit ein.

Die persische Gruppe beispielsweise folgte hochkonzentriert dem Vortrag von Nachme Dastsari: „Wir haben im Iran schon 1906 angefangen zu kämpfen, aber erst 1963 das Wahlrecht erhalten.“ Die polnische Sprachgruppe um Irene Schnaase geriet in angeregte Diskussionen über Frauenrechte und die aktuelle Situation von Frauen in Polen.

Dass in Deutschland erst in den vergangenen Jahrzehnten Frauen mehr und mehr Rechte durchgesetzt haben, ist vielen Besuchern neu: „Wir ernten heute, was Frauen früher gemacht haben“, meinte eine Teilnehmerin der Führungen.

Gute Verständigung

Sich in der eigenen Sprache vertieft mit einem Thema auseinandersetzen zu können, ist für viele, die Deutsch noch lernen müssen, eine willkommene Sache: Nach anfänglichem Zögern war auf allen VHS-Fluren eine angeregte Diskussion im Gang.

Auch als die Sprachgruppen aufgelöst wurden und die Besucherinnen und Besucher wieder in den Deutschkursen saßen, gingen die Gespräche weiter. Interessant sei zu beobachten gewesen – berichtet Würdemann – wie kreativ sich die Menschen über verschiedene Sprachen hinweg verständigen konnten. „Der Tag war ein voller Erfolg. Ich habe in viele zufriedene Gesichter gesehen“, freute sich Würdemann über die vielen interessierten Besucher bei der Ausstellung.