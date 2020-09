Weiterbildung: Begleitung sterbender Menschen lernen

Cloppenburg Die Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und die Angehörigen in der Trauer zu begleiten, kann eine erfüllende Lebensaufgabe sein. Dafür sucht der Hospizdienst für den Landkreis Cloppenburg weitere Interessenten. Der unverbindliche Info-Termin findet am Dienstag, 22. September, um 17.30 Uhr im Bildungswerk Cloppenburg statt.

Der zertifizierte Kurs für die ehrenamtlichen Mitarbeiter beginnt am 23. Januar mit einem Auftakt-Wochenendseminar im Antoniushaus Vechta und wird sowohl an einigen Samstagen als auch in Abendform durchgeführt.

Angesprochen sind all jene, die gerne Schwerstkranke und Sterbende zu Hause, in einer stationären Pflege-Einrichtung oder in einem stationären Hospiz begleiten und betreuen möchten.

„Für eine würdevolle Begleitung am Lebensende ist es wichtig, sich auf offene Gespräche und Bedürfnisse des Sterbenden einzulassen. Sich Zeit zu nehmen und gern den Umgang mit Menschen zu pflegen, sich mit Themen wie Sterben und Tod auseinander zu setzen und im Hospizteam mitzuarbeiten sind weitere Voraussetzungen für die Teilnahme“, berichtet die Koordinatorin Hildegard Meyer vom Hospizdienst. Kurs-Ziel ist, ein fundiertes Basiswissen zu vermitteln. Infos gibt es beim Hospizdienst unter Telefon 04471/ 8509140 und beim Bildungswerk unter Telefon 04471/ 910844.