Cloppenburg Im Herbst 2019 kommt die NWZ wieder in die Schule. Lehrer aus dem Kreis Cloppenburg, die mit ihrer Klasse bei „Zeitung in der Schule“ (kurz: Zisch) mitmachen möchten, haben jetzt noch schnell die Gelegenheit, sich auf die Teilnehmerliste setzen zu lassen.

Beim Zisch-Projekt bekommen die teilnehmenden Klassen die aktuelle Ausgabe der NWZ vom 9. September bis zum 13. Dezember 2019 täglich in die Schule geliefert. Die Zeitungen sind kostenlos. Unterstützt wird Zisch durch die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO).

Direkt bei der LzO wie auch an anderen spannenden Orten stehen während des Projektes Recherchetermine an. Denn nicht nur im Unterricht soll mit der Zeitung gearbeitet werden. Die Schüler recherchieren wie echte Reporter außerhalb der Schule und schreiben im Anschluss Artikel über ihre Erlebnisse. Die Schülertexte erscheinen in der NWZ und am Ende des Projekts gibt es für die besten Beiträge und Schülerarbeiten einen Preis.

Das Projekt richtet sich an die Klassen 8 bis 10 der Sekundarstufenschulen sowie an die Klassen der Berufsbildenden Schulen. Die Zeitung kann im Unterricht fächerübergreifend in nahezu allen Bereichen eingesetzt werden. Neben dem Deutschunterricht bietet die Zeitung besonders in Fächern wie Geschichte, Wirtschaft und Politik aktuelle Informationen für die anstehenden Themen des Lehrplans. Unterrichtsmaterial wird in ausreichender Fülle gedruckt und digital zur Verfügung gestellt, so dass sich jede Lehrkraft das Passende heraussuchen kann.

Den Auftakt macht ein vorbereitendes Lehrerseminar, das am Donnerstag, 22. August, in Oldenburg stattfindet. Anmeldungen sind über das IZOP-Institut möglich. Informationen gibt es unter Telefon 02408/58890 oder per E-Mail felten@izop.de