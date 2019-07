Cloppenburg Die berufsbesten Schüler sind jetzt an den BBS Technik Cloppenburg zum Ende ihrer Ausbildung für ihre hervorragende Arbeit in der Berufsschule gewürdigt worden. Schulleiter Heinz Ameskamp begrüßte in einer Feierstunde nicht nur Schüler und Lehrer, sondern auch viele Ausbilder aus den Betrieben, die zu dieser besonderen Ehrung in die Schule gekommen waren.

Mit Stolz nahmen die Absolventen ihre Zeugnisse entgegen, nachdem die jeweiligen Klassenlehrer mit persönlichen Glückwünschen gratuliert und ein Präsent überreicht hatten. Einen Notendurchschnitt mit einer Eins vor dem Komma erzielten Viktoria Karsten, Ben Hussain, Frederik Stahmer, Sven Düwel, Nils Tellmann, Gerrit Buschermöhle, Jennifer Freund, Jannik Grave, Nico Lehmschlöter, Patrick Wagner, Marius Holstermann, Simon Berens, Melanie Hiemann und Simon Lünswilken.

Zu der besonderen Leistung gehöre auch immer das Quäntchen Glück, so Schulleiter Ameskamp. Besonders stellte er die berufliche Zufriedenheit in den Fokus. Nur dann könne man auch persönlich erfolgreich und privat zufrieden sein.

Er schloss mit den Worten „Achten Sie also auf sich selbst und setzen Sie sich immer wieder neue Ziele, die sie dann zielstrebig angehen“. Anschließend gab es eine entspannte Kaffeerunde bei netten Gesprächen zwischen Absolventen, Ausbildern und Lehrern.